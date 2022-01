Fernández Vara : El 2022 será un año altamente inversor

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este martes que 2022 será “un año altamente inversor porque están las licitaciones hechas y las adjudicaciones se van a llevar a cabo a lo largo de los próximos meses”.

En ese sentido ha explicado que para que esto sea así, el año 2021 ha sido para Extremadura “muy alto en licitaciones, aunque bajo en ejecución”.

Así se ha expresado en el transcurso del pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular.

El jefe del Ejecutivo Regional ha explicado que “la ejecución de un presupuesto en término de inversiones no se puede valorar de forma anual”, ya que, aunque los presupuestos son anuales, las inversiones “son plurianuales”.

El responsable del gobierno autonómico ha asegurado que las licitaciones producidas en el año 2021 permitirán que en el 2022 y 2023 Extremadura cumpla con los objetivos marcados.

En ese sentido, Fernández Vara ha remarcado que “para poder ser altamente ejecutores en 2022 y 2023 había que ser altamente licitadores en 2021 y eso es lo que hemos hecho en el año 2021”.

TRANSPORTE SANITARIO

Por otro lado, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Podemos, el presidente ha indicado que Extremadura cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte sanitario del mundo, por lo que ha instado a comparar el servicio que se presta en Extremadura con el de cualquier otra región o país y ha remarcado que “el transporte sanitario en la región se hace con recursos públicos”.

El presidente ha avanzado que a lo largo de este año se adjudicará el nuevo contrato de transporte sanitario terrestre en la región y ha confiado en que se hará “lo más pronto posible, una vez que, a finales de febrero, se cumpla la finalización del concurso de la licitación”.

MODIFICACIÓN ZONAS ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES

Por último y en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Fernández Vara ha avanzado que la Junta de Extremadura trabaja en una propuesta concreta y limitada para modificar las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos en determinados municipios en los que en la actualidad tienen todo su término como zona protegida, y que contemplan desde una industria a una residencia de mayores o una instalación deportiva.

En ese sentido ha indicado que “no se trata de poner en revisión todo el mapa”, sino que esta modificación parte de determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, que han provocado situaciones “que hay que intentar corregir”.

“Lo único que se persigue- ha dicho el presidente- es poder desarrollar proyectos en municipios que si no, no tienen vida y será difícil proteger nada cuando no haya allí nadie viviendo”, añadiendo que esta propuesta tiene entre sus objetivos la de luchar contra la despoblación.