Fernando Pizarro, dispuesto a liderar el Partido Popular en Extremadura

En estos días, el Partido Popular en Extremadura está inmerso en una serie de dimes y diretes, de revolución en las redes sociales, de presiones externas y endógenas, de salidas a la palestra de candidatos a liderar la formación conservadora a partir del próximo congreso regional, aún sin convocar, mientras fuentes del mismo quieren que la actualidad se centre en las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, algo que un buen número de militantes y simpatizantes no están dispuestos a considerar y así lo hacen promoviendo la opción del alcalde placentino Fernando Pizarro.

Así las cosas, desde hace tiempo se viene especulando con que Pizarro, ganador de las últimas tres elecciones municipales, se podría presentar a liderar a los populares extremeños, sustituyendo a José Antonio Monago, el cual se encuentra en el dilema de si repetirá o no, y que tal y como están las cosas, acabará manifestándose al respecto más pronto que tarde.

¿ MARÍA GUARDIOLA, CANDIDATA ?

Este mismo jueves, 27 de enero, ha salido a la palestra la figura de la concejala cacereña María Guardiola, de amplia trayectoria política tanto regional como municipal, que parece ser está apoyada por el aparato de Génova en Madrid, ante lo cual ella misma guarda mutis. pero no se niega tal posibilidad y hasta que no se convoque el ansiado congreso regional en Extremadura, se mantendrá en silencio. O no, depende de como se vayan sucediendo los acontecimientos. .Que se convoquen primarias o no es harto complicado, dado como se pronuncia el Partido Popular, que acostumbra a presentar candidaturas únicas en los congresos regionales, teniendo la última y decisiva palabra y más en estos tiempos en los que Pablo Casado quiere ” revolucionar” el partido renovando los aparatos de toda España.

El fondo de la cuestión de la palpitante actualidad se centra en la figura de Fernando Pizarro, personaje que ha venido desarrollando una labor que goza del apoyo de los placentinos, como dictan los resultados de las tres últimas convocatorias y al que se le sigue aplaudiendo su gestión al frente del ayuntamiento de la capital del Valle del Jerte, siendo una de las figuras más destacadas y respetadas en la política regional, a todos los niveles.

De tal forma se suceden los hechos, que este mismo jueves, Pizarro se ha manifestado públicamente en declaraciones a los periodistas para indicar que ” “Tengo que mantener las formas y yo anunciaré mi candidatura cuando se convoque el congreso”. Es decir, que confirma que se presentará y simplemente está a la espera de la fecha que haya que hacerlo.

Fernando Pizarro considera que cuenta con el apoyo de mucha gente para presentarse y además ” estoy dispuesto a ir a unas primarias, yo ya las he pasado. No es nada malo que los afiliados voten”, aunque se manifiesta defensor de la lista única ” para no crear situaciones de enfrentamiento” Por todo ello, señala que está, como no puede ser de otra forma ” a disposición del partido y de los afiliados, ya que ” Creo en la democracia interna de mi partido y en la libertad que asumió”,