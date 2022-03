Finalizada la nueva Gran Vía de Cáceres, principal acceso a la Plaza Mayor y a la Ciudad Monumental

Comparte en redes sociales













Obra cofinanciada por Fondos Europeos y la Diputación de Cáceres

El presidente provincial, acompañado del alcalde cacereño, señala esta importante actuación como ejemplo de “una perfecta colaboración institucional, que es por la que trabaja la Diputación con cada uno de los municipios de la provincia”.

Cuatro meses de ejecución era el marcado y cuatro meses han sido los que ha durado la obra de la Gran Vía de Cáceres, que hoy se ha podido ya ver con gran satisfacción entre ciudadanía y entidades y empresas implicadas, ya que es una actuación importante en uno de los principales acceso a la Plaza Mayor y a la Ciudad Monumental cacereña.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, acompañado del alcalde, Luis Salaya, ha visitado esta obra denominada “mejora en el acceso a la Plaza Mayor por la Gran Vía”, que se enmarca dentro del programa EDUSI “Red de Municipios Sostenibles de Cáceres”, con un presupuesto de 180.000 euros, de los que el 80% procede de fondos europeos FEDER, y el 20%, de la Diputación Provincial.

Tanto el presidente como el alcalde no han ocultado la satisfacción por poder ver finalizada en plazo esta obra, llegando, incluso, a bromear, diciéndole Carlos Carlos a Luis Salaya que “hay que agradecer a la empresa que termine en plazo, porque si no te veía con el pico y la pala, tal como dijiste en noviembre si no se cumplían las fechas marcadas”.

El presidente ha querido incidir en los resultados que se pueden obtener “si se mantiene una continua colaboración entre administraciones e instituciones, como ha sido el caso entre la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de la ciudad, y que es en lo que trabajamos con todos y cada uno de los municipios de la provincia”.

Carlos Carlos, que también ha estado acompañado del diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina, y del diputado de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, Fernando García Nicolás, ha añadido que la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento “continúa, y continúa con obras, por ejemplo que están dentro del EDUSI, como la de la Plaza Doctor Durán, con un presupuesto de 220.000 euros, de la que se está redactando el proyecto, o fuera del EDUSI, la de la Plaza de Santiago, con 600.000 euros del programa de la Diputación Pueblos con futuro”.

El alcalde ha agradecido a la Diputación y a la empresa adjudicataria “la eficiencia con que se ha desarrollado este trabajo, que da accesibilidad, y lustre a la Plaza mayor, a la Plaza de San Juan y a sus alrededores”.

Ha manifestado su enorme satisfacción, además, por la coordinación que se ha llevado a cabo con los negocios, comerciantes y hosteleros de la zona, “un buen ejemplo -ha dicho- de que se pueden hacer las cosas bien”.

La obra

La calle Gran Vía es una de las principales calles que llegan a la Plaza Mayor y al Ayuntamiento de Cáceres además de ser la calle principal de acceso rodado a la Plaza Mayor y a la Ciudad Monumental y comunicar dos importantes plazas de la ciudad: la Plaza Mayor y la Plaza de San Juan.

La intervención ha consistido, por un lado, en la mejora y adecuación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como en la ejecución de una nueva pavimentación con materiales adecuados al entorno, unificando el pavimento existente tanto en la Plaza Mayor como en la Plaza de San Juan. De esta forma la calle Gran Vía es un tramo de transición y unificación entre ambas plazas. Se prioriza así el tránsito peatonal y deja el tráfico rodado de vehículos para usos esporádicos y autorizados.

Se ha diseñado una calle donde no haya separación física, es decir, a distinto nivel de ambos tipos de uso, pero sí una delimitación entre ellos, utilizando para tal fin distintos materiales. En el diseño del acerado se cumple el ancho mínimo de accesibilidad.

Por otro lado, el estado de la red de abastecimiento no era el adecuado debido al tipo de material y al excesivo envejecimiento de la misma por lo que daba lugar a averías eventuales.

En cuanto a la red de saneamiento se ha sustituido por una de mayor diámetro y de un material que consigue mayor estanqueidad y mayor durabilidad.

La nueva pavimentación de la calle se constituye en una calzada central de ancho constante 5,50 metros, sin separación de carriles, destinada principalmente al uso de los vehículos que puedan acceder a la Plaza Mayor, tales como taxis o vehículos pesados para organización de eventos en la misma.

A ambos lados de la calzada se sitúan las aceras, destinadas para uso exclusivo de peatones, que tendrán un ancho variable adaptado a la geometría de la calle, con un mínimo de 2,00 metros y un máximo de más de 7,00 metros.

La obra ha sido ejecutada por Asfaltos y Aglomerados Santano, S.A.