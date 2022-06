Comparte en redes sociales

Un convenio del que dependen 65.000 trabajadores en la región, ha sido firmado este viernes por patronal y sindicatos pero no con unanimidad. Asaja Cáceres no está de acuerdo con algunos puntos que se reflejan en el mismo y por ello no lo ha rubricado.

Este nuevo convenio del campo extremeño entrará en vigor en el momento de su publicación en el BOE, excepto lo referente al Salario Mínimo Interprofesional, que tiene carácter retroactivo.