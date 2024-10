Francisco de Borja: Ubicar el Mercado Franco en el Parque del Príncipe de Cáceres es un craso error

Cáceres, 17 de octubre de 2024.- Este jueves, se ha celebrado pleno municipal en el Ayuntamiento de Cáceres. En el apartado de intervención de colectivos vecinales, ha intervenido Francisco de Borja Gutiérrez, presidente y portavoz de la Asociación Vecinal la Madrila-Peña del cura, colectivo se se opone firmemente a la ubicación del mercado franco en la ampliación del parking sito en el Parque del Príncipe.

En su intervención, Francisco de Borja, ha expresado un enérgico rechazo a la propuesta de dicha ubicación. «¿ A quien o quienes se les ha corrido semejante idea? ¿ Qué estudios se han llevado a cabo? ¿ Con quienes han contado? Con los vecinos, con los comerciantes, con los sectores implicados, e incluso según nos han afirmado, con los partidos políticos de este ayuntamiento, tampoco. ¿ Con quien, entonces? ¿ Con los vendedores del mercado? ¿ Y qué les ha prometido? ¿ En qué han quedado?. ¿Es que en un término municipal como el de Cáceres, tan extenso..no encuentran vdes un lugar idóneo y que sea fijo de una vez?. Craso error, sr, Alcalde, craso error y obviamente, falta de previsión, de gestión política y lo que es peor, de una clara improvisación, de un salir al paso, de unas negociaciones con los representantes de los vendedores ambulantes a los que les proponen un rico caramelo, que será muy dulce para algunos pero muy amargo para La Madrila, Aguas Vivas, Av Hernán Cortés y para toda la ciudadanía. que nosotros, los afectados, los realmente afectados, no estamos dispuestos a aceptar y menos a soportar», ha expresado el portavoz vecinal.

De Borja ha cuestionado la falta de consulta a los vecinos y demás actores implicados en esta decisión, denunciando «improvisación» y «falta de previsión» por parte del equipo de gobierno municipal.

El portavoz ha destacado el impacto negativo que tendría el mercado sobre el ecosistema del parque, alertando sobre la pérdida de biodiversidad, la contaminación acústica y la alteración del patrimonio histórico y cultural. Además, ha enfatizado las dificultades de accesibilidad y la masificación que se generaría en un espacio ya de por sí concurrido, especialmente durante el verano. «El Parque del Príncipe, por el hecho de serlo, es un espacio protegido y en el cual no se pueden utilizar y mucho menos invadir ninguno de sus elementos , instalaciones y plantaciones con acciones o actividades que no estén relacionadas con el uso y disfrute de aquello que abarca el sistema medioambiental del propio Parque», ha recalcado Francisco de Borja.

Asimismo, ha recordado la situación de degradación que sufre el barrio La Madrila-Peña del Cura. » La Madrila Peña del Cura ya no soporta más tal degradación del barrio, no atendida convenientemente en los últimos cuarenta años, en un lugar como en el que vivimos se merece. Si a ello unimos la actual situación de violencia, deterioro urbano, ataque a los vehículos, la propia señalética, los ruidos, los olores, las ratas paseándose por todas partes, el abandono de la arboleda, la propia entrada principal del Parque, con una pésima accesibilidad y con un muro obsoleto y ni un triste paso de peatones o una plaza de Albatros, donde vehículos y multitudes la invaden libremente, etc, etc. ¿ Donde está la Mesa de la Madrila?», se ha preguntado el presidente vecinal.

Por último, Francisco de Borja ha instando al alcalde a retirar la propuesta y buscar una ubicación alternativa que cuente con el consenso de todos los afectados.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, le ha replicado con argumentaciones tendentes a la idoneidad de la ubicación del Mercado Franco en el lugar elegido., indicando que ha consultado con empresarios y federaciones de vecinos que le expresaron su conformidad. Asimismo, Mateos le ha manifestado al portavoz vecinal que » se está pendiente de los informes técnicos para tomar la decisión definitiva pero ha defendido que esta ubicación es céntrica, accesible y no está cercana a viviendas por lo que evitaría las posibles molestias a los vecinos».

La polémica de tal ubicación seguirá ya que según de Borja cuenta con el apoyo de La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura y de La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales resaltando que » nos preguntamos con qué federaciones de vecinos representativas de nuestro barrio ha consultado el alcalde, y que a nosotros, los afectados, ni siquiera se nos ha consultado o convocado a ninguna reunión al respecto , además, a día de hoy, son numerosas las quejas de vecinos ante tal ubicación, es más, nadie nos ha comentado que esté a favor de tal propuesta», reiterándose en que la misma les parece » un craso error del sr Alcalde y de su equipo de gobierno municipal.».