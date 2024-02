Gallardo y Vergeles ya han presentado sus precandidaturas en la sede regional extremeña del PSOE

Miguel Ángel Gallardo, actual alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación pacense, ha anunciado que dejará su cargo de alcalde si resulta elegido como secretario general del PSOE extremeño. Sin embargo, planea mantenerse al frente de la diputación pacense.

Gallardo ha registrado su precandidatura, motivado por su amor por Extremadura y su deseo de evitar conflictos de provincias o géneros. A pesar de no contar con el “aparato clásico” del partido, Gallardo asegura que eso no importa y que no se retirará, incluso si hay tres candidatos finales.

Por otro lado, el equipo de José María Vergeles, exconsejero de sanidad, también ha registrado su precandidatura. En un gesto simbólico hacia la importancia de la militancia, la inscripción no fue realizada por Vergeles personalmente, sino por su portavoz, Felipe Redondo. El equipo de Vergeles ha anunciado que llevarán a cabo una campaña austera, centrada en los pueblos.

La tercera precandidata es Lara Garlito, quien planea registrar oficialmente su precandidatura este miércoles.