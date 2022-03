García Seco: “Tienen derecho a protestar, a estar preocupados, pero de ninguna manera a secuestrar un país, su economía y hacer daño a todos los ciudadanos”.

Comparte en redes sociales













La delegada del Gobierno mantuvo una reunión con representantes de los sectores afectados por la protesta de un grupo del sector del transporte.

Desde el pasado lunes, la Delegación está atendiendo de forma urgente llamadas de numerosas empresas solicitantes de ayuda y escolta para poder abastecer los mercados y necesidades de la población.

La Delegación del Gobierno en Extremadura acogió hoy una reunión de la delegada, Yolanda García Seco y el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, con representantes de sectores diversos, afectados por la protesta que desde el pasado lunes lleva a cabo un colectivo minoritario del sector del transporte y por los incidentes derivados de la misma. A la reunión asistió también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Desde el día 14, la Delegación del Gobierno se encuentra atendiendo la llamada e inquietudes de numerosas empresas, que se han encontrado con problemas para poder transportar sus productos y abastecer los mercados, garantizándoles, mediante convoyes y la escolta de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, el desarrollo de su trabajo y la llegada de las mercancías y productos a sus destinos, evitando así desabastecimientos masivos.

Al término de la reunión, la delegada García Seco, condenó los hechos acaecidos durante estos días por “una parte minoritaria de transportistas y personas que se están uniendo a la protesta que, de forma violenta, coacciones y actitudes poco democráticas, están tratando de paralizar la actividad económica, el abastecimiento de productos esenciales y sembrar el terror en el trabajo de los ciudadanos”.

“Hoy hemos recogido las inquietudes de las empresas afectadas y son empresas de todos los sectores”, declaró la delegada, quien explicó que en estos días, la acción de los piquetes ha impedido la llegada de productos farmacéuticos a las farmacias; la llegada de alimentos a los supermercados; la recolección de las explotaciones agrícolas o ganaderas o el transporte de materias primas para la fabricación de piensos y su entrega a las explotaciones. “Se están parando las industrias porque no tienen materia prima y los trabajadores no pueden ir a trabajar porque sus empresas van a tener que cerrar, algunas ya lo han hecho, porque un grupo de personas ha decidido secuestrar nuestra economía”.

García Seco dijo que se trata de grupos pequeños pero muy organizados y violentos que “han roto lunas de camiones, rajado ruedas y frenos, poniendo en peligro la seguridad de los camioneros que han decidido trabajar libremente”, gran parte de los cuales dijo, se encuentran integrados en asociaciones representativas y están negociando mejoras para su situación laboral con el ministerio competente, mejoras que, como recordó, han sido ya atendidas en una gran parte.

Así, explicó que se actuará con la “contundencia” que permite la ley. “De este lado de la mesa está la Constitución Española, las leyes, el orden público y las personas que quieren garantizar el libre derecho a la circulación, a su trabajo, el abastecimiento, la seguridad de que los hospitales no se quedan sin recursos… nuestras obras no se paran, nuestras industrias no se paran y para ello vamos a emplear toda la contundencia que tienen las leyes”, dijo.

“La mayor parte de ellos, estoy segura de que cuando se pongan frente al espejo y vean lo que le están haciendo a sus compatriotas, a los trabajadores y sus familias, a las personas mayores, que no pueden recibir sus medicamentos, a las personas que no puedan comprar alimentos, a los animales…, reflexionarán y se darán cuenta de lo que están haciendo y de que no es un sistema para protestar”, manifestó.

La delegada del Gobierno reconoció el derecho de este colectivo a protestar, pues “tienen todo el derecho y razones para estar preocupados, pero de ninguna manera tienen derecho a secuestrar un país, su economía y hacer daño a todos los ciudadanos de forma indiscriminada, utilizando la violencia”.

En este sentido, defendió el trabajo y la coordinación que estos días se lleva a cabo con todos los sectores afectados para conseguir que esta situación no se vuelva a producir. Sobre este asunto, aclaró, que todos los recursos policiales están disponibles y trabajan de forma intensa, “pero no es solo cuestión de actuación policial, sino de concienciación ciudadana”.

En la reunión han participado representantes del Corte Inglés, DÍA, Lider Aliment, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Mercadona, Carrefour, AGT Extremadura, Colegios de Farmacéuticos de Cáceres y Badajoz, OTM, BA Glass S.A.U., Grupo Cristian Lay, Repsol, Asociación Extremeña de Fabricantes de Pienso, Cofares y los colectivos de transporte ASEMTRAEX y AETRANS Extremadura. También representantes de las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado.

García Seco destacó por último que los colectivos del transporte participantes en la reunión representan al 90 por ciento del sector, poniendo de relieve su talante para dialogar, compartir y buscar soluciones a sus preocupaciones y problemas.