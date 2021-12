Grupo municipal pacense PSOE: La restauración de estatuas en Badajoz por fin, a la palestra.

Comparte en redes sociales













El grupo socialista ” fuerza ” convocar una Comisión Extraordinaria de Cultura para saber cómo va el supuesto proyecto para restaurar estatuas deterioradas de Badajoz.

Rescatar estatuas y conjuntos monumentales de la ciudad es un tema recurrente desde hace casi dos años y los socialistas esperan que la comisión acelere su arreglo y que se haga con transparencia para conocimiento de la ciudad y de sus asociaciones culturales.

La Comisión Extraordinaria de Cultura que tratará sobre el “plan municipal” para “rescatar” estatuas, a petición del PSOE, tendrá lugar el próximo viernes 10, a las 12 de la mañana. Ya desde el año pasado, la ciudad de Badajoz está pendiente de la implementación de un plan para “rescatar” estatuas dañadas. Que en varias ocasiones este ha sido un tema recurrente en los medios informativos, siempre desde la valoración del equipo de Gobierno, sin conocer en qué se ha avanzado tras casi dos años. Que la restauración de estatuas no solo ha sido una preocupación general de todos, sino que los socialistas destacan el interés suscitado en asociaciones culturales de la ciudad. Consideran que ya es hora de saber la verdad y concretar que se hará en los próximos meses.

Se trata de restaurar estatuas y, en menor medida, conjuntos monumentales para que recuperen su esplendor. Descuidar las estatuas de Badajoz de manera tan reiterada es no considerar a la propia escultura como categoría artística.

En julio de 2020 ya se “anunciaba” que Cultura preparaba un plan para “rescatar” estatuas públicas. Por entonces, actuar en la de Carolina Coronado era una prioridad. Evidentemente no lo fue pues el monumento a la poetisa sigue igual. Era el principio de una larga lista de estatuas que el grupo socialista desconoce si finalmente se hizo. Recuerdan que en 2020 una asociación realizó un inventario sobre el estado de las estatuas.

” Han pasado dos años y no consta ni propuesta, ni presupuesto, ni por supuesto se ha sacado a concurso. No actuar tiene sus consecuencias: no se ha intervenido en la estatua original de Carolina Coronado, pero tampoco se ha duplicado como aseguraron para la avenida que lleva su nombre en la barriada de San Roque; que desde el 24 de junio de 2020 sigue sin repararse la de Manuel Godoy; que habrá que esperar años para intervenir en los monumentos del parque de La Legión, y ya será con fondos europeos. Pero siguen pendientes las de Adelardo Covarsí, José Martí, Pizarro, Pedro de Alvarado, Hernando de Soto, Manuel Monterrey, Los Monteros, Memoria de Menacho, Ib Marwan, La Nacencia, entre muchas otras.”, se indica en un comunicado por parte del Grupo municipal PSOE de Badajoz.