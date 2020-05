Grupos de Acción Local, Redex, Fempex y Consejos Reguladores firman un convenio por valor de 630.000 euros con la Diputación de Cáceres

Estos nuevos convenios otorgarán ayudas más altas como a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas que ascienden a 90.000 euros

La Diputación de Cáceres ha firmado los nuevos convenios por un valor de 630.000 euros. Con los 14 Grupos de Acción Local, el presupuesto alcanza los 400.000 euros; con los 10 Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas, 90.000 euros; y con la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), 60.000 euros.

Además, ha aprobado la tramitación del pago de 80.000 euros, correspondiente al convenio firmado con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) por parte de las dos Diputaciones, y que había sido paralizado temporalmente debido a la declaración del estado de alarma por el Covid-19.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Grupos de Acción Local

De este convenio, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros, se beneficiarán los 14 Grupos de Acción Local: ADEME, ADESVAL, ADIC-HURDES, ADICOMT, ADICOVER, ADISGATA, ADISMONTA, APRODERVI, ARJABOR, CÁPARRA, DIVA, SIERRA DE SAN PEDRO-LOS BALDÍOS, SOPRODEVAJE Y TAGUS.

A través de este convenio se regula la colaboración entre la Diputación y las asociaciones y sociedades de Desarrollo Integral de las comarcas y agrupaciones de municipios de la provincia para el año 2020, para sufragar sus gastos, tanto los del propio funcionamiento del Grupo de Acción Local como los necesarios para el sostenimiento económico de proyectos que impulsen el desarrollo integral de su territorio.

Consejos Reguladores

Los beneficiarios son: DO Pimentón de la Vera, DO Aceite Gata-Hurdes, DO Miel Los Ibores, DO Torta del Casar, DO Queso de los Ibores, DO Ribera del Guadiana, DO Dehesa de Extremadura, DO Cereza del Jerte, IGP Ternera de Extremadura e IGP Cordero de Extremadura.

Tal como ya anunció en su día la presidenta de la Diputación, Charo Cordero, la partida destinada a los 10 consejos reguladores de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas se ve aumentada este año, y recibirán un total de 90.000 euros frente a los 60.000 del ejercicio anterior.

El objeto de este convenio es la promoción turística de la gastronomía de la provincia, teniendo en cuenta que es una parte importante del patrimonio cultural.

Red Extremeña de Desarrollo Rural

El importe del convenio firmado con Redex es de 60.000 euros para la realización de acciones de cooperación con asociaciones de Desarrollo Local y Rural de ámbito nacional, comunitario e internacional; acciones de promoción y valorización de productos endógenos y Turismo Rural de las zonas asociadas; intercambio de experiencias y metodologías con otras zonas nacionales, comunitarias y terceros países; acciones de formación y cualificación de desempleados y trabajadores de empresas, promovidas por las zonas asociadas, así como de cuadros técnicos y políticos de los socios, y en general para todas aquellas acciones de apoyo y asistencia técnica que sean necesarias en los procesos de Desarrollo Rural y/o Local.

Federación de Municipios y Provincias de Extremadura

Debido a la declaración del estado de alarma, los plazos se tuvieron que paralizar en su momento, pero finalmente se ha aprobado ya la tramitación del pago de 80.000 euros a la Fempex.

Se trata de un convenio firmado en febrero de 2020 entre la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y la Fempex para ayudar al servicio de asesoramiento a municipios, personas y empresas de la provincia en asuntos relacionados con la Comunidad Europea, a través de la Delegación de Asuntos Europeos en Bruselas.