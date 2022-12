Guardiola califica de insostenible la situación de las profesionales de enfermería por la falta de personal

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, mantiene un encuentro con enfermeras y técnicos auxiliares de enfermería y manifiesta que la ratio enfermera/paciente no se cubre, tampoco se cubren las bajas y se soportan jornadas maratonianas.

La líder del PP extremeño considera que apenas se habla de las 200 enfermeras que el gobierno de Vara ha reconocido que deberían incorporarse a las plantillas del Sistema Extremeño de Salud.

Pregunta al presidente si acaso mienten las enfermeras cuando dicen que acumulan días libres que no podrán coger, o cuando piden horas y no se las conceden porque no hay personal de sustitución, o cuando no respetan sus derechos laborales.

“¿No tienen derecho a estar con sus familias?”, pregunta María Guardiola. Asimismo, denuncia la situación de trabajadoras del SES que están atendiendo en urgencias pediátricas a más de 80 niños en un día.

Cree que lo que debería hacer la Junta es “atender las demandas de estas mujeres” que dedican su vida al cuidado de los demás e insiste en que la sanidad “debe quedar fuera de las discrepancias políticas y la propaganda gubernamental”.

Pide a al presidente de la Junta que mire a estas enfermeras que son “el rostro del cansancio, del esfuerzo sin recompensa” y del “abandono” al que tiene sometido a nuestros servicios públicos.

La líder del PP vuelve a a proponerle a Guillermo Fernández Vara un Pacto por la Sanidad y subraya que este es “un asunto capital” que requiere de un liderazgo sólido, pero sobre todo de recursos humanos y materiales bien gestionados.

Recuerda que el PP preparó un documento con mejoras urgentes, fruto de reuniones con sindicatos y sanitarios, “pero Vara no quiso ni leerlo ni recibirnos”. Guardiola espera que ahora, con una Marcha Blanca en las calles, se atiendan las peticiones y se acepte ese pacto.

Insiste en que la sanidad requiere del máximo consenso y por ello hay que negociar en la Asamblea un plan en el que esté la firma de todos los grupos parlamentarios, pero escuchando previamente a los expertos y afectados en la propia Cámara.