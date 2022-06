¿HAY SOLUCIONES PARA EL TRASVASE TAJO – SEGURA?

Comparte en redes sociales

Adelanto que siempre he sido contrario al trasvase Tajo – Segura porque se gestó en una época de ordeno y mando franquista, perjudicando a unas regiones y favoreciendo a otras, porque el anteproyecto que sirvió de base a la toma de decisiones contiene algunas anomalías, por no utilizar otro calificativo más fuerte y porque a lo largo de la ejecución y explotación se han llevado a cabo actuaciones que en mi opinión no son legales.

Voy a enumerar las más importantes:

Se inflaron las aportaciones al sistema de cabecera Entrepeñas – Buendía para justificar que había recursos de agua a trasvasar. La realidad demostró con posterioridad que las aportaciones reales eran un 30 % inferiores a las previstas en el anteproyecto.

En el balance hídrico entre la cuenca cedente y la cesionaria sólo se tuvieron en cuenta las aguas superficiales y se dejaron de lado las subterráneas de gran importancia en el Levante español.

Y una vez ejecutado el trasvase y durante la explotación se consintió la ejecución de regadíos nuevos que estaban prohibidos desde 1986.

Es insólito y en mi opinión no es legal, que existiendo sistemas deficitarios en la cuenca del Tajo como son los del Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, se pueda transferir agua al Segura, cuando la ley del Plan Hidrológico establece claramente que sólo pueden trasvasarse aguas excedentarias de la cuenca cedente.

Pero la realidad es que el trasvase funciona desde 1979, hace ya 43 años y ha generado en Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía oriental unas explotaciones de regadío e industria agroalimentaria asociada cuyos intereses entiendo han de tenerse en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones.

El reciente Plan Hidrológico del Tajo (2022 – 2027) cuyo informe favorable ha sido aprobado recientemente por el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, ha incrementado sensiblemente los valores de los caudales ecológicos que han de circular por el eje del río en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Este fuerte incremento puede condicionar, reduciendo, las posibles cantidades a derivar al trasvase Tajo – Segura.

En el actual Plan Hidrológico del Tajo (2016 – 2021) el caudal a mantener se establecía en 6 m3/s (189,2 Hm3/año) en Aranjuez, y 10 m3/s (315,3 Hm3/año) en Toledo y Talavera de la Reina.

En el nuevo Plan Hidrológico 2022 – 2027, los volúmenes anuales se incrementan sensiblemente en el eje del Tajo. Los valores nuevos son 273 Hm3/año en Aranjuez, 544,1 Hm3/año en Toledo y 583,7 Hm3 / año en Talavera de la Reina.

Los regantes del trasvase Tajo – Segura ya han anunciado recurso contencioso – administrativo si se aprueba el Plan del Tajo 22 – 27 con el incremento notable de caudales ecológicos que se ha experimentado en el eje del río y que puede afectar negativamente a las cantidades a trasvasar.

Un estudio llevado a cabo por la cátedra de Hidráulica de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, dirigido por el catedrático Luis Garrote ha determinado que el caudal que se había fijado en el plan 16 – 21 en el tramo de Aranjuez de 6 m3/s podría ser suficiente para mantener el buen estado de las masas de agua.

Quizás fuese razonable, dada la realidad existente en Levante, intentar mantener las cantidades medias trasvasadas, en el entorno de 325 Hm3 /año, para lo cual habría que partir de principios de generosidad y amplitud de miras de todas las partes.

Habrían de actuarse en diferentes aspectos para tratar de salvar el problema que se avizora si se reduce el volumen de aguas a trasvasar. Hay que tocar varias teclas, pero tal vez podrían encontrase soluciones.

Veamos algunas actuaciones a llevar a cabo:

Proyectar en el plan hidrológico 22-27 las actuaciones necesarias para resolver la situación de los sistemas deficitarios del Tajo. Existen soluciones que pueden llevarse a cabo si hay voluntad de hacerlo. Pueden ser modernizaciones potentes, incrementos de la capacidad de regulación o conexiones entre sistemas.

Retocar a la baja los caudales ecológicos fijados en el Plan 22 – 27 que han de circular por el eje del río en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, teniendo en cuenta los estudios de la cátedra de Hidráulica antes mencionados y la necesidad de mantener el buen estado de las masas de agua.

Hacer intervenir también la posibilidad de utilizar aguas desaladas del mar Mediterráneo para atender algunos usos en Levante, sustituyendo a aguas trasvasadas.

Mejorar la depuración en la conurbación de Madrid para que los efluentes tengan la calidad suficiente aguas abajo y que afectan a Castilla la Mancha y Extremadura.

Hacer que la contribución al convenio de Albufeira con Portugal, 2.750 Hm3/año, se produzca desde la totalidad de la cuenca.

Prohibir nuevos regadíos en el Levante español salvo que se utilicen nuevos recursos locales y especialmente los procedentes de aguas desaladas y nunca aguas trasvasadas.

Como puede deducirse el asunto es complejo y habría que abordar una serie de actuaciones que permitieran dejar resueltos los diferentes aspectos de la cuestión en las dos cuencas. Pero en mi opinión podría ser factible, aunque no fácil.

El incremento de caudales ecológicos en el eje del Tajo que se da en el nuevo plan alcanza unos porcentajes muy importantes: 44,29 % de aumento en Aranjuez, 72,56 % en Toledo y 85,1 % en Talavera. Parecen cifras muy fuertes teniendo en cuenta que no existe un método de determinación perfectamente homologado para determinar estos caudales y existen estudios que ponen en cuestión el método aplicado.

Habría que determinar primero cuáles son los caudales ecológicos idóneos en el eje del río para mantener el buen estado de las masas de agua e ir actuando sobre las cuestiones antes apuntadas, para buscar una solución de consenso que beneficie a todas las partes y no a algunas solamente.

Aunque como en la película Casablanca, siempre nos quedará el trasvase del Ebro si se estudia racionalmente. Aunque en este caso también hay división de opiniones.