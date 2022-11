Helga de Alvear recibe el Premio Patrimonio 2023, otorgado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Comparte en redes sociales

La galerista alemana Helga de Alvear ha recibido este viernes el Premio Patrimonio 2023, otorgado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH), por convertir a Cáceres en sede de una de las colecciones privadas del arte contemporáneo más importantes de Europa «recuperando y mejorando la arquitectura y el urbanismo» del casco histórico de la ciudad.

“Soy la mejor coleccionista en España, eso ya lo sé”, ha espetado entre las risas del público la coleccionista y filántropa, que ha recogido el galardón en el Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres, que abrió sus puertas en febrero de 2021.

Allí se ha encontrado antes del acto, en el hall de su propio museo, con Emilio Tuñón, el arquitecto del espacio que se ha convertido en un referente del arte contemporáneo y al que el pasado jueves le fue concedido el Premio Nacional de Arquitectura 2022, dotado con 60.000 euros.

“Yo esto no me lo esperaba, de verdad. Coleccionar arte es un vicio; no es malo para la salud como el alcohol o el tabaco, pero para el bolsillo es muy fuerte”, ha señalado la galerista, de 86 años, volviendo a levantar las risas entre la concurrencia.