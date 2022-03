Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

El 21 de Marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Una fecha para dar visibilidad a las personas que tienen una capacidad intelectual diferente, y que sirve para recordar la valía de aquellos que tienen una discapacidad intelectual.

Este día se celebra con una fecha perfectamente elegida, no es una fecha al azar. Las personas con síndrome de Down tienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos, y por eso el día 21 del mes 3 se celebra su día. Actualmente hay 35.000 personas con síndrome de Down en España.