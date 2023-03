Inauguración de la Fiesta del Cerezo en Flor 2023, en Navaconcejo,

A día de hoy, pocos son los cerezos de los más de dos millones que hay en el valle del jerte que lucen sus flores blancas formando esos ansiados y majestuoso mantos que tanto fascinan a visitantes y a los propios habitantes de una de las comarcas más atractivas de la región extremeña.

Así se ha podido comprobar este mediodía de viernes 17 de marzo cuando se ha inaugurado la esperada Fiesta del Cerezo en Flor, que dispone de un amplio programa de actividades pra todo tipo de gustos y sensaciones.

Así, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado en dicha inauguración por ser muy exigentes con el cumplimiento de la cadena alimentaria para que siga existiendo relevo generacional en el campo. En este sentido, ha puesto como ejemplo que «si la cereza cuando la vendes no le ganas dinero, el problema no lo tiene el agricultor solamente, lo tenemos todos, porque habrá gente que venga detrás que no se quiera dedicar a eso, como está ocurriendo en algunas zonas».

Además, Fernández vara ha defendido, que esta es una realidad de la que «tenemos que ser conscientes» y desde el Valle del Jerte y desde Extremadura reivindicar a Europa las directivas necesarias para que esto sea una realidad que se pueda cumplir en los próximos meses y en los próximos años.

En estos días se prevé que la floración se produzca durante los últimos 10 días de marzo y primera semana de abril. Pero esto es sólo una estimación, las fechas pueden variar dependiendo de las condiciones meteorológicas que tengamos durante el mes de marzo.

La Fiesta del Cerezo en Flor es sobre todo una celebración popular que trata de reflejar la vida de toda una comarca, tanto del pasado como del futuro. Para ello se organizan todo tipo de actividades que sirven de escaparate de nuestra cultura, gastronomía, tradiciones y forma de vida.

Tienen especial interés las bodegas, fraguas, lagares que durante unos días son mostrados tal y como eran hace 50 o más años cuando tenían un papel principal en nuestras vidas. Así como las casas que conservan la arquitectura tradicional de la zona que abren sus puertas y muestran como vivían nuestros antepasados en ellas.

Pero lo que más asombra y atrae al visitante es el más de un millón y medio de cerezos en flor. Éstos ofrecen durante esos días un espectáculo difícilmente comparable, ya que se une a la peculiaridad de nuestro valle, uno de los más originales que existen y que ha sido modelado en terrazas para adecuarlo al cultivo de las cerezas, el gran manto blanco que lo cubre y la hospitalidad de sus habitantes que acogen y muestran sus mejores galas y tesoros a todos aquellos que nos visitan, queriéndoles hacer partícipes de la ilusión y la alegría que sienten por la llegada de la primavera.

Recorrido por todos los pueblos del Valle del Jerte

Lo ideal para ver la floración es hacer un recorrido por todos los pueblos que componen el Valle del Jerte, así se puede disfrutar de diferentes perspectivas. Pero hay que tener en cuenta que, normalmente, no florecen todos los cerezos a la vez, si no que primero florecen los que están en las zonas más bajas, a menor altitud, y a medida que van pasando los días van floreciendo los cerezos del resto de zonas, acabando con la floración de las zonas más frías o de mayor altitud.