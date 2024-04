Infraestructura de recarga eléctrica en España: ¿Un obstáculo o una oportunidad?

A pesar de las percepciones comunes, la infraestructura de recarga eléctrica en España no es un problema para el parque actual de vehículos eléctricos. Los verdaderos desafíos para la electromovilidad provienen de la renta disponible y el diseño de las ayudas públicas.

En los últimos años, el sector de la movilidad eléctrica en España ha experimentado un crecimiento significativo. Según el último Anuario de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), España cerró el año 2023 con 30.350 puntos de recarga públicos operativos, un 41% más en comparación interanual, con un fuerte crecimiento de más del 90% de los ultrarrápidos.

El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, sostiene que “cualquiera que diga que no hay infraestructura de recarga en España no dice la verdad”, ya que existe suficiente infraestructura para los vehículos eléctricos actuales. Incluso durante los días de mayor demanda, como las operaciones de salida por vacaciones, las instalaciones de recarga no están ultrasaturadas.

Además, el uso medio de los puntos de recarga en el último año fue del 6,3%, lo que indica que el despliegue de la infraestructura de recarga está por encima de las necesidades actuales. Sin embargo, sólo alrededor del 30% de los puntos de recarga tienen una potencia superior a los 22 kW, lo que puede resultar en tiempos de carga de hasta tres horas.

A medida que nos acercamos a la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de tener 5,5 millones de vehículos eléctricos para 2030, la pregunta ahora es si podremos cumplir con estos objetivos a tiempo. A finales de diciembre pasado, el parque móvil de vehículos eléctricos estaba a las puertas de los 466.200.

La infraestructura de recarga eléctrica en España ha demostrado ser suficiente para el parque actual de vehículos eléctricos. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de la Unión Europea, será necesario abordar los desafíos relacionados con la renta disponible y el diseño de las ayudas públicas. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, estos serán los obstáculos clave a superar.