Irene de Miguel: “Con la inauguración de hoy no se salda la deuda que este país tiene con el ferrocarril extremeño” 

Comparte en redes sociales

La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que la inauguración de hoy es un “paripé” porque “el tren no es un tren rápido, que ni vertebra ni conecta Extremadura”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y el diputado Joaquín Macías han secundado este lunes la concentración convocada por diversas plataformas ciudadanas con motivo de la inauguración de la línea de altas prestaciones. De Miguel, en las inmediaciones de la estación de tren de Cáceres, donde ha tenido lugar la protesta, ha asegurado que “hoy no se salda la deuda que este país tiene con el ferrocarril extremeño porque sigue siendo un tren con numerosas deficiencias”.

“Hoy –ha insistido- están haciendo un paripé porque vienen a inaugurar un tren que no reúne las condiciones para ser un tren digno porque no es un tren rápido, no tiene ni un kilómetro de vía electrificada y sigue yendo a combustión”.

La también presidenta del Grupo Parlamentario ha afirmado que, aunque es obvio que se han conseguido avances, “aún le queda mucho al tren extremeño para conectar y vertebrar Extremadura”.

De Miguel ha apostado porque las inversiones en materia ferroviaria atiendan también al tren convencional, “que es el conecta nuestros pueblos y nuestras ciudades”. “Necesitamos además tener frecuencias y precios asequibles para toda la ciudadanía para hacer del tren el método de transporte cotidiano de los extremeños y extremeñas”.