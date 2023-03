Irene de Miguel: “Estamos orgullosas del nuevo acuerdo de pensiones que amplía derechos”

Unidas por Extremadura se felicita por el acuerdo alcanzado destacando el papel jugado por Unidas Podemos y por las plataformas de pensionistas.

Irene de Miguel ha querido solidarizarse con los 33 médicos agredidos el pasado año y ha criticado el actual estado de la sanidad pública extremeña.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado su satisfacción este lunes “por el nuevo acuerdo en el modelo de pensiones”: “Estamos muy satisfechas de este nuevo acuerdo porque, no solo garantiza las sostenibilidad, sino que también amplía derechos, por ejemplo, aumentando las pensiones más bajas, las no contributivas”, haciendo una especial mención a cómo influyen “los cuidados” en cierto sector de los pensionistas, que recae en la mayoría de los casos en las mujeres: “Pueden existir lagunas de cotización y que eso no penalice en el futuro a la pensión. Sabemos que el 90 por ciento de los permisos por el cuidado de hijos a cargo lo cogen siempre las mujeres, con lo cual era una realidad con la que había que hacer frente para bajar la brecha entre hombres y mujeres sobre las pensiones”.

Por ello, se ha mostrado contenta de que “hayamos conseguido que nuestro socio en el Gobierno de coalición estatal haya asumido que necesitamos un modelo de pensiones mucho más justo y mucho más fuerte para el futuro”.

En este sentido, de Miguel ha destacado el trabajo realizado por su espacio político a nivel nacional: “Ha sido un acuerdo muy trabajado por nuestro espacio político de Unidas Podemos”, añadiendo que “este acuerdo, no es una victoria de Unidas Podemos, sino de los y las pensionistas que durante meses han estado saliendo a las calles reivindicando un sistema de pensiones mucho más justo y con futuro”.

Además, la portavoz y candidata a la presidencia de la Junta ha recalcado que este acuerdo es importante por tres cuestiones: “El ‘destope’ de las pensiones, porque los trabajadores que más cobren van a cotizar más a la Seguridad Social; la cuota de solidaridad, donde las empresas que paguen salarios más altos van a aportar más; y el refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional, que es asumido en mayor parte por las empresas”.

Por todo ello, De Miguel ha contrapuesto este acuerdo al “modelo de la derecha” en pensiones: “Mientras en Francia la clase trabajadora está en las calles porque les van a subir el tiempo para jubilarse hasta los 64 años, aquí el Gobierno de coalición progresista lo que hace es dar sostenibilidad al modelo de pensiones, aumentar en 35.000 millones la hucha de las pensiones y generar certidumbres y derechos para los pensionistas. La derecha, aquí como en Francia, no cree en el modelo público de pensiones ya que quieren cargar sobre las espaldas de las y los trabajadores la sostenibilidad del sistema”.

De Miguel se solidariza con los 33 médicos agredidos el último año en la región

Irene de Miguel ha aprovechado para solidarizarse con los 33 médicos agredidos el pasado año en la región en el ejercicio de su profesión: “Nos unimos a la opinión expresada por los colegios de médicos”.

La portavoz ha denunciado que “estamos viendo como los médicos se están viendo desbordados y esto es un síntoma del estado tan calamitoso en el que se encuentra nuestra sanidad pública”, señalando que “esto lo acaban pagando los médicos, quienes salvan nuestras vidas”.

En este sentido, Irene de Miguel ha apuntado que “en 2009 Extremadura estaba a la cabeza como el mejor sistema público sanitario del país y el Partido Popular perpetró el mayor recorte sanitario del país, disminuyéndolo en un 25 por ciento en profesionales y en inversiones, pero no tocó ni un euro el gasto farmacéutico. El PP cuando llega a las instituciones recorta el gasto sanitario para luego privatizar”.

Pero no solo se ha referido al anterior gobierno del Partido Popular, sino que De Miguel también ha criticado que “el Gobierno socialista del señor Vara siga el mismo camino: año tras año en los presupuestos de la Junta de Extremadura se aumenta la partida que se destina a la sanidad privada”.