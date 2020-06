Irene de Miguel: Los recortes en los fondos de la PAC suponen un ataque frontal a la agricultura familiar

La portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, asegura que la reducción del 9 por ciento propuesto por la Comisión Europea para la Política Agraria Común “supondrá un duro golpe a la agricultura extremeña”

Unidas Por Extremadura rechaza el recorte del 9 por ciento de los fondos de la PAC que está planteando la Comisión Europea “y que supondría un duro golpe a la agricultura y ganadería extremeña”. La portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, ha asegurado que esto supone un ataque frontal a la agricultura familiar “porque llega en un momento de grave crisis de rentabilidad de las explotaciones”.

De Miguel ha añadido que precisamente ahora el campo necesita todo lo contrario a una política de recortes, “necesita una apuesta decidida de Europa para llevar a cabo la estrategia de la ‘Granja a la Mesa’, en la que se quiere avanzar hacia la seguridad y sostenibilidad agroalimentaria”. “Para que nuestros agricultores y ganaderos puedan adaptarse a esa estrategia necesitan apoyo por parte de la Unión Europa, y no recortes en los fondos”.

La también presidenta del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura asegura, además, que la Política Agraria Común debe reformularse para que el reparto de los fondos no siga siendo “totalmente injusto y poco equitativo” como hasta ahora porque “siempre ha favorecido a los grandes terratenientes frente a la agricultura familiar, que al final es la que crea empleo y sostiene la vida en nuestros pueblos”. “Si realmente queremos que la cadena agroalimentaria sea segura y sostenible tenemos que impulsar y ayudar a las pequeñas producciones agrícolas, y no a las grandes empresas del oligopolio que acaparan la tierra, que no generan puestos de trabajo y que terminan tirando a la baja los precios”.

De Miguel ha añadido que en esta pandemia se ha demostrado que la agricultura y la ganadería “son sectores fundamentales” porque “son los que sostienen la vida”. “No podemos agradecerles de esta forma que hayan estado alimentándonos durante el confinamiento”, ha dicho.