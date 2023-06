Irene de Miguel, Unidas por Extremadura: “ Vamos a una investidura fallida»

La diputada, condiciona el apoyo de la formación a Fernández Vara a alcanzar un acuerdo de gobierno con el PSOE

Irene de Miguel ha indicado a Guardiola que, si realmente quiere parar a la ultraderecha, tiene dos opciones: “o deja gobernar a la lista más votada con un acuerdo de gobierno con nosotros, o da un paso a un lado”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, condiciona el apoyo de la formación a la investidura de Fernández Vara al acuerdo de gobierno que pueda alcanzar con el PSOE. “La semana pasada le presentamos un acuerdo de gobernabilidad y esperamos que esta semana nos podamos reunir con él para llegar a consensos lo antes posible”. “Si el verdadero objetivo es Extremadura -ha dicho De Miguel- nosotras nos arremangamos, nos olvidamos del 23J y nos podemos a trabajar por y para Extremadura”.

De Miguel, que es consciente de que se va producir una investidura fallida, ha defendido que las medidas que enviaron al Partido Socialista incluidas en ese acuerdo de gobierno son perfectamente asumibles y ha advertido “que no le vamos a dar gratis nuestro apoyo”. De hecho, ha insistido en que la región no está pidiendo un cambio de caras, “sino un cambio de políticas”. “Las políticas conservadoras -ha dicho- que Vara ha puesto en marcha en las últimas legislaturas han tenido como consecuencia los peores resultados electorales del PSOE en la región”. Por eso, De Miguel defiende como prioritario el acuerdo de gobierno con Unidas por Extremadura “porque Extremadura necesita que se pongan en marcha políticas progresistas, ya que no las ha habido hasta ahora”.

Además, De Miguel ha cargado duramente contra la candidata del PP “porque le ha durado la defensa del feminismo, de los derechos humanos y del colectivo LGTBI tres días”. Según la portavoz, le ha durado el mismo tiempo que ha tardado Génova en llamarla a filas. “Guardiola empieza mal -ha continuado- si pretende ser la presidenta de todos los extremeños y extremeñas incumpliendo su palabra”. Por eso, ha indicado al PP que tiene dos opciones si realmente quiere parar a la ultraderecha, “o deja gobernar a la lista más votada con un acuerdo de gobierno con nosotros, o da un paso a un lado”.

La líder de la formación es consciente de las consecuencias negativas que puede suponer para la región la repetición electoral, aunque ha asegurado que en Unidas por Extremadura “no le tenemos ningún miedo”. “Los que tienen miedo a una repetición electoral son los que han perdido las elecciones, y se creían ganadores, y se han dado cuenta hace tres días, y aquellos también que tienen un candidato con un pie en la puerta de salida”.