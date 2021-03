Isa Pantoja : “Creo que mi madre podría hacer un documental como Rocío Carrasco”

La joven ha comentado en el ‘Club social’ que no ha hablado con su madre de la docu-serie de Rocío Carrasco. Tras saber que no habían hablado sobre el tema del momento, Pepe del Real le ha pregunta a Isa si había hablado con su madre sobre el nuevo programa que Isabel Pantoja está a punto de estrenar. “No, aún no la he felicitado. Me enteré por redes sociales de este nuevo proyecto de mi madre”, comentaba. Después hacía alusión a lo feliz que se encuentra con este nuevo trabajo de su madre: “Me parece perfecto que tenga una nueva ilusión, creo que le va a venir muy bien, porque haciendo eso ella es feliz y ella disfruta mucho. Creo que ahora es muy importante”.

“Me parecía perfecto que mi madre se animase a contar su verdad. Yo siempre he dicho que las personas de tanto callar, aguantando que se digan ciertas cosas y tal, al final no están bien”, ha comentado sobre la idea de que su madre haga una docu-serie como Rocío Carrasco.

“Al final exigimos muchas cosas a esas personas, que no están bien. Me parecía perfecto que mi madre hablase”, ha comentado Isa P.

Se siente identificada con Rocío Carrasco

Isa Pantoja también ha confesado que se siente identificada con lo que relata en su documental Rocío Carrasco sobre sus años con Antonio David: “Me identifiqué bastante con Rocío. Además su relato en general me conmovió totalmente”.

Cree que es una experiencia que puede ocurrirle a cualquiera: “Lo que está narrando es realmente lo que vive cualquier adolescente”. También comprende la situación por parte de los padres: “Cualquier padre no puede estar super feliz. Con los años lo entiendes”.

Isa Pantoja reconoce que también le cuesta dar la razón a su madre como le ocurrió a Rocío Carrasco: “Me recuerda a mí mucho en ese sentido porque es verdad, nos pasa a muchas personas que nos da rabia decirle a nuestra madre que tiene razón. Hay que vivirlo, hay que pasarlo y darse uno cuenta solo”.

Fuente:DIEZ MINUTOS