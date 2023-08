Jenni Hermoso, muy enfadada con Rubiales : » En ningún momento consentí el beso que me propinó «

Las jugadoras de la selección «no vestirán la Roja hasta que haya cambios reales en la Federación».

La jugadora de la selección española, Jennifer Hermoso, ha negado en un comunicado del sindicato Futpro junto a sus compañeras de equipo nacional que el beso que le dio José Luis Rubiales en la ceremonia de entrega de premios del Mundial de Australia y Nueva Zelanda fuese consentido:

«Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente», ha asegurado en referencia a las palabras del presidente de la RFEF en las que afirmaba que la jugadora le había dado su permiso para darle «un piquito» después de levantar a Rubiales.

FUTPRO comparte el comunicado en redes sociales con el hastag #SeAcabó y abre la puerta a que se adhiera cualquier futbolista.

«A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres», señala el comunicado.

Las campeonas mundiales no volverán a la selección de momento

Por ese motivo, la futbolista española ha asegurado que no va a tolerar mentiras. «No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se invente palabras que no he dicho», ha añadido en un extracto del comunicado al que ha tenido acceso RTVE.

Además, Hermoso y sus compañeras han pedido «cambios reales, tanto deportivos como estructurales» para «seguir creciendo y poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores».

Tanto la jugadora del Pachuca mexicano como otras 53 futbolistas, entre las que se encuentran todas las campeonas del mundo, han anunciado que no volverán a vestir la camiseta de la selección mientras sigan los «actuales dirigentes».

Estas declaraciones niegan así la versión proporcionada por Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada este viernes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. En ella, y en contra de lo que habían filtrado desde la Federación en un primer momento, Rubiales asegurado gritando que «no piensa dimitir» y que lo ocurrido se debe a una «lacra» como el «falso feminismo».