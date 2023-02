José Antonio González, Podemos Extremadura: “El PSOE se ha acordado ahora, al final de la legislatura, de la vivienda”

Comparte en redes sociales

El portavoz de Podemos Extremadura considera que la propuesta de modificación de la Ley de Vivienda “llega tarde” y pide que no se quede solo en facilitar el acceso al crédito a las personas jóvenes a través de avales

Podemos Extremadura también ha celebrado el incremento histórico del SMI acordado la semana pasada y ha pedido que de forma urgente se aborde también el tope de las hipotecas variables

Podemos Extremadura considera que la proposición de Ley de Vivienda anunciada este lunes por la Junta “llega tarde”. Así lo ha asegurado el portavoz de la formación, José Antonio González, en la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede del partido en Mérida, donde ha afirmado que “el Partido Socialista se ha acordado ahora, al final de la legislatura, de la vivienda cuando nosotros llevamos reclamando desde el principio que tiene que ser una prioridad, y en estos años las políticas de vivienda han sufrido en nuestra región una ralentización muy preocupante”. “Ahora, de manera muy oportunista, anuncian medidas estrellas que no va a verse materializadas hasta la siguiente legislatura”, ha añadido.

González ha comentado que la formación morada está de acuerdo con el anuncio realizado por el gobierno de Fernández Vara, “pero echamos en falta más políticas en relación a la vivienda”. De hecho, el portavoz ha explicado que la medida de facilitar la compra mediante un aval “tendrá un impacto relativo” y que es necesario que se profundice en la promoción de vivienda pública en alquiler, “que debe ser una cuestión central en las políticas públicas”.

Por otro lado, en materia de vivienda, González también ha exigido que se adopten otro tipo de medidas para proteger el derecho a la vivienda, como es topar las hipotecas a tipo variable, porque las entidades bancarias han cosechado una cifra récord en beneficios con la subida de los tipos de interés. “Ante los datos obscenos de beneficios de la banca, que el pasado año alcanzó los 20.800 millones de euros, creemos que hay que abordar de manera urgente el tope a las hipotecas”. “Nos dirán que no se puede, como nos han dicho siempre, como nos dijeron con el tope al gas, pero los hechos demostrarán que ese tope va a ser inevitable”, ha afirmado.

El portavoz de Podemos Extremadura ha insistido en que ese tipo de medidas son necesarias para aliviar las economías familiares, como lo es también el incremento del Salario Mínimo Profesional a 1.080 euros que se acordó la pasada semana. González ha pedido que se analice cuál es el papel que está jugando cada formación política en este aspecto y ha recordado que desde en los últimos 10 años el SMI ha pasado de 645,30 euros a los 1.080 actuales. “Hemos demostrado que el mantra neoliberal de que el incremento del salario mínimo iba a generar una catástrofe no es así, y no solo no ha sido así, sino que ha contribuido a mejorar nuestro mercado laboral”, ha dicho.

Tren

Por último, el portavoz también se ha referido a las últimas noticias relacionadas con el tren extremeño. Ha calificado como “humo” que un operador privado gestione la línea Madrid-Lisboa. “La paciencia de los extremeño con el tren no está para que nos vendan humo porque este operador privado solo opera con líneas electrificadas de alta demanda”, ha dicho González, quien también ha pedido que la gestión de esa línea sea un servicio público, con independencia de que luego pueda abrirse a operadores privados, “porque no podemos depender de un operador privado, que mira por su rentabilidad, que cuando el negocio no le sea rentable, desaparezca”.

Además, también se ha referido a la inauguración de la vía verde a partir de Baños de Montemayor, recordando que esa apertura se hace sobre los tramos desmantelados de la Ruta de la Plata que se cerró en 1985. Ha pedido que se recupere la conexión ferroviaria por el oeste peninsular “porque es central para el desarrollo de nuestra región” . “La Junta de Extremadura debería retomar un estudio de viabilidad y trazado del tren Ruta de la Plata”, ha dicho.