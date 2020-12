José Manuel Calderón, el mejor deportista extremeño de la historia

Comparte en redes sociales













Ahora que este 2020 está a punto de terminar, es momento de volver la vista atrás y ver lo que fuimos y lo que somos. Y teniendo en cuenta la importancia que tienen en la actualidad el deporte y las casas de apuestas como William Hill, vamos a tratar de establecer, bajo nuestro punto de vista, quién es el mejor deportista de la historia de Extremadura.

No ha sido fácil tomar la decisión, pero, para la redacción de Digital Extremadura, José Manuel Calderón es a día de hoy el mejor deportista de la historia de nuestra comunidad autónoma.

José Calderón, un referente en la NBA

Calderón, «Míster Catering», como le bautizó cariñosamente el difunto Andrés Montes —porque servía las asistencias en bandeja—, nació en 1981 en Villanueva de la Serena. Tras destacar en la ACB en las filas del Tau Vitoria, dio el salto a la NBA en la campaña 2005/2006. Su primer equipo fueron los Toronto Raptors, y en aquella franquicia dejó escrito su nombre con letras de oro.

Cuando los años comenzaron a pesar, especialmente en una competición tan física como la norteamericana, comenzó su baile de equipos: Detroit Pistons, Dallas Mavericks, Knicks, Lakers, Hawks, Cavaliers y, por último, de nuevo Detroit. Todos los equipos recurrieron a él por su tremenda inteligencia, lo que allí llaman el IQ, su experiencia y la seguridad en su juego. En su etapa final como jugador profesional hizo gala de su gran compañerismo, de su capacidad de trabajado y sacrificio y ejerció de mentor extraordinario con los jóvenes valores. El propio Lebron James, con quien compartió vestuario en los Cleveland Cavaliers dijo de él: «Es un verdadero profesional. No solo está para tirar. No va a hacer nada que no pueda hacer ni va a cometer errores».

Calderón es uno de esos europeos que han dejado huella en el baloncesto americano. Su figura es muy respetada, tanto que la pasada campaña trabajó como asistente de director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA).

El juego José Calderón era sutil y preciso. Era un seguro en el puesto de base y una gran amenaza desde más allá de la línea del triple. El típico jugador que mejora a sus compañeros y que ayuda a generar el ambiente que se necesita para ganar títulos por su humildad y su generosidad.

En su brillante palmarés destaca el Mundial de baloncesto conseguido en 2006 en Japón, la culminación de la generación de oro del básquet español. También ganó dos platas y un bronce olímpicos; un oro, dos platas y un bronce en Europeos de baloncesto; y una Copa del Rey de España con el Tau.

Otros deportistas extremeños ilustres

Ni que decir tiene que establecer quién es el mejor deportista extremeño de la historia es una tarea completamente subjetiva y cualquier otra persona tiene absoluta libertad y potestad para establecer su propia clasificación de deportistas ilustres porque, al tratarse de deportes y épocas diferentes, no hay datos que puedan medir de manera científica quién es el más destacado de todos.

Es por eso que no nos olvidamos de deportistas de la talla de: Rafa Gordillo, que derrochó calidad y sirvió centros medidos con su zurda de seda con las camisetas del Real Madrid y del Real Betis; el jugador de balonmano Juancho Pérez, medallista olímpico; Adelardo, el jugador que más partidos ha jugado con el Atlético de Madrid; tampoco podemos dejar fuera de la lista a las gimnastas Marta Calamonte y Nuria Cabanillas, que ganó un oro en Sidney 2000.

Que el futuro siga deparando grandes deportistas de nuestra tierra.