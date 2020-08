Jugando al despiste con el viaje del rey Juan Carlos

Primero estaba en Portugal, concretamente en Azeitao, donde sería acogido por la familia Brito e Cunha-Espirito Santo. Pero no, una ” exclusiva” de Nius Diaro, lo situaba hasta ayer sábado en Abu Dabi, en Arabia Saudí, donde habría visitado al rey Salmán, íntimo amigo suyo. Pero ahora resulta que según La Vanguardia, podría estar en Auckland (Nueva Zelanda) con unos amigos donde se celebran pruebas náuticas de cara a la Copa América 2021. ¿ En qué quedamos? porque hoy mismo, domingo, El Mundo, apuesta por Cascais ( Portugal).

La parada del avión en Abu Dabi, se dice que fue una escala técnica y todo apunta que don Juan Carlos no se quedó allí como se ha especulado en las últimas horas si no que el avión repostó mientras la tripulación descansaba para seguir con su rumbo dirección a donde hemos indicado, Auckland (Nueva Zelanda). Allí se están celebrando estos días pruebas náuticas de cara a la celebración, el próximo año, de la Copa América, en las que participan amigos regatistas del rey Juan Carlos.

Lo cierto es que muy pocos conocen el paradero de Don Juan Carlos, tal y como ha señalado la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha señalado, en entrevista con el Diario de Sevilla que “los contactos que mantiene el rey con el presidente del Gobierno son confidenciales”

Asimismo, la titular de Hacienda ha avanzado que, en principio, el Ejecutivo no va a revelar dónde está el monarca en cuestión. “Que yo sepa, no. Tampoco lo sé”, indicó al respecto.

Asimismo, se afirma que Pedro Sánchez hubiera preferido que el rey se quedara en España, mientras que otra incógnita es quién tomó la determinación de que abandonara el país.

El lunes, la Casa Real publicó la carta de Juan Carlos I en la que éste anunciaba su decisión de salir de Zarzuela y del país. “Comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, rezaba la misiva, dirigida a su hijo, Felipe VI.

Sin embargo, algunos cuestionan que la iniciativa fuera realmente del exjefe del Estado. “Por mucho que se haya presentado como una decisión de Juan Carlos I, es una decisión inducida”, afirmaba al respecto el sindicalista y político Joan Coscubiela en laSexta Noche, donde ha calificado la salida de Juan Carlos I de “destierro”.

“Felipe VI tiene dificultades para ejercer sus funciones ante un escándalo tan bestia como el que suponen las informaciones que están llegando”, agregaba el exdiputado.

Y por último, en diversas fuentes ” no oficiales” sitúan al padre de Felipe VI en la República Dominicana.

El hecho evidente es que tanto el Gobierno como la Casa Real saben real y perfectamente donde se encuentra el rey Juan Carlos. Que no se haga público es una cuestión que tanto Felipe VI como Pedro Sánchez deberían resolver de una vez y no dejar o consentir que tanta especulación solape a la principal preocupación de lo españoles que no es otra que el rebrote del coronavirus junto a la actual crisis económica y social que cada día siguen recrudeciéndose, en vez de jugar al despiste y la distracción con el viaje – retiro, al parecer ” dorado y consentido” del rey Juan Carlos, que no deja de ser un asunto menor respecto a la que está cayendo en España.

