La Asamblea Extraordinaria ratifica por mayoría el proyecto LaLiga Impulso

El acuerdo con el fondo CVC ha sido corroborado en el día de hoy por 37

de los clubes

La primera inyección económica, de 400 millones, llegará a los clubes en

unas semanas y podrán iniciar sus proyectos de mejora de infraestructuras,

digitalización e internacionalización, entre otros

La Asamblea General Extraordinaria celebrada hoy

en LaLiga ha ratificado con una mayoría superior a la mayoría reforzada el proyecto

LaLiga Impulso, el acuerdo estratégico alcanzado con el fondo de inversión CVC

para impulsar el crecimiento global de LaLiga y sus clubes.

En total, 37de los 42 clubes han votado a favor de la materialización del mismo, 4

en contra y una abstención, lo que les permitirá recibir un total de 1.994 millones

de euros para acometer proyectos de crecimiento y consolidación desde el punto

de vista deportivo y empresarial.

LaLiga Impulso tiene por objetivo incorporar un socio industrial con amplia

experiencia en España y en el ámbito deportivo que aporte capital a largo plazo y

experiencia industrial contrastada para ayudar a LaLiga y a sus clubes a crecer

globalmente en un momento de grandes retos e incertidumbres para la industria de

las emociones y del entretenimiento.

La nueva formulación aprobada hoy por el órgano competente de LaLiga garantiza

la ausencia de impacto entre clubes no participantes. Para los demás, esta inyeccion

económica compromete a los clubes a destinar al menos el 70% de los recursos a

inversiones vinculadas a infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de

marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación y tecnología y

plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales, pudiendo

disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15%

para deuda financiera.

Esta alianza supone, por ende, un hito para la industria del deporte en general y del

fútbol en particular, por todas las inversiones que se llevarán a cabo en

infraestructuras y en desarrollo en el seno de los clubes. Se trata de un acuerdo que

supondrá un adelanto de 20 años en los procesos de modernización que beneficiará

a todo el deporte español y lo situará en un nuevo escenario a nivel mundial.

Ya son muchos los clubes que han presentado sus proyectos de desarrollo en los que

se detallan los planes de inversión y negocio a los que se destinará la financiación

aprobada en este acuerdo que supone un empuje histórico para el fútbol español.

un nuevo hito en la historia de LaLiga y los clubes. Estamos orgullosos de haber

alcanzado este acuerdo con CVC, un proyecto que nos va a permitir continuar la

transformación hacia una compañía global de entretenimento digital,

fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los

aficionados A pesar de todos los obstáculos que nos hemos

encontrado en el camino, hemos sacado adelante este proyecto, que será un antes

y un después para los clubes de LaLiga, que van a poder mejorar sus

infraestructuras, desarrollar su marca a nivel internacional y dar pasos de gigante

para seguir fortaleciendo el deporte y el fútbol en todo el

Los clubes firmantes han coincidido con el presidente de LaLiga y se han mostrado

muy satisfechos tras la aprobación del proyecto.

El único gran proyecto de futuro para los clubes

La ratificación del acuerdo por el órgano competente ha tenido lugar hoy toda vez

que Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club solicitaran salir del mismo en el mes

de agosto. La salida de estos tres clubes trajo consigo la reformulación del proyecto,

que hoy ha quedado refrendado con el voto a favor de 39 de los 42 clubes,

garantizando la ausencia de impacto para quienes están fuera del mismo.

La ratificación del proyecto firmada hoy pone fin a un proceso de muchos meses de

trabajo y análisis exhaustivo en busca de la mejor opción para apoyar e impulsar a

los clubes de LaLiga, que ha contado con la asesoría profesional de numerosas

firmas de prestigio, como es el caso de las valoraciones económicas de la operación

realizadas por Rothschild&Co y Duff & Phelps, respectivamente, o las asesorías de

Uría Menéndez y KPMG, para LaLiga, y la de Latham & Watkins, para CVC.

Esta alianza supondrá el impulso necesario para consolidar la posición de la LaLiga

entre las grandes de la industria de la emoción y el entretenimiento, así como para

avanzar en el objetivo común de LaLiga: alcanzar la excelencia y seguir ofreciendo

el mejor producto de entretenimiento de calidad para todos los aficionados