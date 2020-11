La Asociación de Trabajadores Autónomos propone una bajada en el sistema de recargos de la Seguridad Social

Comparte en redes sociales













En el sistema actual las penalizaciones por retraso en el pago de las cuotas son de un 10% a partir del primer mes y de un 20% el segundo

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) reclama cambiar el sistema de recargos de la Seguridad Social. Actualmente, un retraso en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, aunque no se hayan obtenido ingresos, tiene como consecuencia un recargo del 10% el primer mes siguiente al vencimiento del plazo para el ingreso y del 20% el segundo mes.

ATA pide que se modifique el sistema de recargos debido a la situación actual “en la que muchos autónomos no tienen apenas ingresos y están en la cuerda floja haciendo frente a todos los pagos”. En el sistema vigente las penalizaciones por retraso en el pago de las cuotas son de un 10% a partir del primer mes y de un 20% el segundo. La Asociación propone que se disminuyan los recargos a un 3% para el primer mes, 5% el segundo, 3% el tercero y 10% a partir del cuarto mes.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha manifestado que “en una situación tan crítica como la que se está viviendo, el tejido empresarial necesita el apoyo de las administraciones y no más presión. Debemos contribuir a salvar autónomos, empresas y empleo, no a añadir deudas a las deudas y castigo a quien no puede hacer frente a más pagos sin ingresos”.