La Audiencia Nacional rechaza la suspensión cautelar de las devoluciones de menores a Marruecos

En plena polémica por la devolución a Marruecos de los menores no acompañados que llegaron el pasado mes de mayo a Ceuta, la Audiencia Nacional se ha pronunciado al respecto del recurso presentado por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado solicitando la suspensión cautelar de las expulsiones. El tribunal ha rechazado esta petición, pero no descarta que pueda plantearse ante los tribunales de la ciudad autónoma. Precisamente un juzgado de Ceuta acordó el pasado lunes la paralización cautelar de las devoluciones.

La Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la devolución a Marruecos de los menores no acompañados que se encuentran en Ceuta. Y el Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, se dirigió a la Audiencia Nacional para pedir que no admitiera dicho recurso ya que no es el órgano competente para abordar la cuestión. Además, el departamento de Marlaska niega haber dado la orden para llevar a cabo las repatriaciones.

La Audiencia Nacional ha reivindicado su competencia debido a la orden no firmada de Interior instando al gobierno de Ceuta a iniciar las devoluciones. Aunque ha rechazado la suspensión cautelar de este procedimiento, no se opone a que la cuestión pueda resolverse en los tribunales de la ciudad autónoma, como está ocurriendo. Y es que el pasado lunes, un juzgado ceutí decretó la suspensión cautelar de las repatriaciones durante 72 horas.

Aunque Interior no firma la orden, en el texto se puede leer que “Por indicación del Ministerio del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”. El Ministerio se defiende señalando a Ceuta como responsable ya que, según indican, fue el Gobierno ceutí quien solicitó comenzar con la repatriación en base al acuerdo de 2007 entre España y Marruecos.

En el auto, la Sala sostiene que si bien “hay razones de urgencia para resolver la cautelar”, ya que los retornos se han producido en los últimos días, señala que en la instrucción enviada por Interior “no se deducen las violaciones de derechos denunciadas”.

Los magistrados señalan que la suspensión de las devoluciones debe llevarse a cabo según los “procedimientos previstos y regulados detalladamente en la legislación española a los que remite el Acuerdo Hispano-marroquí”. De esta forma, será el juzgado ceutí el que analizará si se han vulnerado los derechos fundamentales de los menores con las repatriaciones de urgencia.

DIARIO CRÍTICO