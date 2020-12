La cineasta pacense Leticia Torres compite en el festival de Aguilar de Campoo con el corto Fenomenal

Comparte en redes sociales













La directora extremeña habló de su trabajo su trabajo a través de una presentación telemática y señaló que “me parece muy interesante señalar lo que no resulta tan evidente, hablar de historias de las que no se habla”

La directora, actriz y guionista extremeña Leticia Torres compite con el cortometraje Fenomenal en la sección Oficial del Aguilar Film Festival, certamen que se celebra en formato íntegramente telemático del 4 al 13 de diciembre. El trabajo de la realizadora pacense es uno de los 31 que este año forman parte de la máxima categoría competitiva del certamen, en la que podrán verse 16 obras producidas en nuestro país y otras 15 rodadas en distintas naciones europeas, americanas y asiáticas.

A pesar de no poder acudir en persona hasta Aguilar de Campoo, Leticia Torres presentó su cortometraje en un encuentro virtual en el que explicó el argumento del cortometraje y su experiencia durante el rodaje. Según afirmó en esta presentación, “me parece muy interesante señalar lo que no es tan evidente y eso es lo que hago en el corto, hablar de historias de las que no se habla, en este caso de adicciones, con una mirada más humana y más cómplice”.

Al analizar los recursos que ha empleado en esta obra, añadió que “en este caso el ruido es un elemento importante, tanto como el dolor de los personajes y los silencios, que intensifican la angustia y la incomodidad, pero también la ternura”. Fenomenal es un cortometraje que aborda la dificultad para sostener el dolor y las lealtades familiares y tiene como protagonistas a Manuel Morón y Mari Carmen Sánchez.

Fenomenal llega a Aguilar tras obtener el premio a la Mejor Dirección y el premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño en el 26 Festival Ibérico de Cinema de Badajoz. Además, ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Huesca (Aragón), en el Certamen Nacional de Cortometraje de L’alfàs del Pi. Alicante (C. Valenciana) y en el Festival Nacional de Cortometrajes de Ávila AVILACINE (Castilla y León).

Trayectoria

Natural de Badajoz, Leticia Torres viajó a Madrid para cursar sus estudios universitarios y, tras licenciarse en Filología Árabe y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, se formó como actriz en el Estudio Corazza para el Actor.

En teatro ha participado en montajes como Así que pasen cinco años, dirigida por Óscar Velado, Romeo y Julieta, dirigida por Juan Carlos Corazza y en la zarzuela El Niño Judío, dirigida por Jesús Castejón. En televisión ha formado parte del reparto de Hit (TVE), Vis A Vis, Las Chicas del Cable (Netflix), La Zona (Movistar) o Centro Médico (TVE). También ha formado parte de numerosos cortometrajes como Tártaro, de Jerónimo García Castela o La Niña Dorada, de Guillermo Benet.

Además de trabajar como actriz, en 2016 escribió, dirigió y protagonizó el cortometraje Las Reglas del Subjuntivo, que obtuvo varios premios dentro y fuera de España. Un año después dirigió Angustia Vital, una pieza para el Notodofilmfest.

El Aguilar Film Festival celebra su trigésimo segunda edición del 4 al 13 de diciembre, en la que emitirá un total de 121 cortometrajes a través de su página web. El Aguilar Film Festival es un evento organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España –a través del ICAA (Instituto de las Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)–, el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura (PICE), la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Galletas Gullón y Aquona.