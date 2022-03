La Cofradía de los Ramos y la parroquia de San Juan de Cáceres promueven ayuda solidaria a Ucrania

Comparte en redes sociales













Desde la COFRADÍA DE LOS RAMOS e IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA hacen un llamamiento a sus hermanos cofrades y feligreses en general para recabar toda la ayuda posible en favor del pueblo ucraniano que, como todos sabéis, está sometido a unas circunstancias dolorosísimas, se indica en un comunicado..

” No entramos a juzgar las razones que han llevado a este conflicto cruel; pero no podemos permanecer de brazos cruzados, mientras la población civil, o en general, sufre las consecuencias de esa tragedia. Si cada cacereño aportara un euro, y aquellos bienes que no le son estrictamente necesarios, de algún modo contribuiríamos a paliar las necesidades urgentes de la población ucraniana, tan necesitada ahora en estos momentos críticos.”, se señala para a continuación enumerar todo lo que se puede aportar solidariamente:

Bienes que podéis aportar: Material sanitario (Suero, antisépticos, betadine, etc)

Alimentos no perecederos (Latas, conservas, galletas…)

Alimentos infantiles (Leche en polvo, potitos, biberones…)

Más materiales (Termos, mantas, sacos de dormir…)

Ropa en general en estado aceptable, sobre todo de invierno y prendas térmicas.

La ayuda material y las preces ” no caerán en vano si llegan a su destino y sirven para consuelo de los ucranianos necesitados, que luchan por conservar su patria y su identidad “. Por lo que enfatizan al manifestar que ” Colaboremos, recemos pues para que tengan fortaleza y que su sacrificio será breve. Que no tengamos que vivir la tragedia que ellos sufren ahora.”

El material donado se entregará en la Casa de Hermandad, sita en c/ San Antón nº 21, de Cáceres.

Los días de recogida serán lunes, martes y miércoles de la presente semana, de 11 a 12 horas; y el jueves y el viernes, se hará por la tarde de 6 a 7 h.

Todo lo entregado y recogido será enviado a Cáritas.