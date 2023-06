La comicidad de ‘Los enredos de Scapin’ y la ancianidad de dos personajes del teatro universal en ‘Romeo y Julieta despiertan’, atractivos del fin de semana en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres

Ana Belén y Jesús Noguero protagonizan en el Gran Teatro dos funciones de la obra que el dramaturgo austriaco Eberhard Petschinka escribió a partir de la tragedia shakespeariana de los dos amantes de Verona

La compañía madrileña Morboria Teatro, que cumple cuarenta años en los escenarios, busca el domingo en la plaza de San Jorge la diversión del público en una comedia de Molière con embrollos y un ritmo trepidante

La fabulación sobre unos Romeo y Julieta ancianos y la vertiginosa comicidad de un Molière en estado de gracia son dos de los atractivos del primer fin de semana de la 34ª edición del Festival de Teatro Clásico.

Si Romeo y Julieta despiertan es una obra escrita en el siglo XX por el dramaturgo austriaco Eberhard Petschinka a partir de los personajes de la tragedia de Shakespeare, Los enredos de Scapin es la obra que Jean-Baptiste Poquelin, Molière, estrenó en 1671, dos años antes de morir.

Como ya se anunció, a Ana Belén, protagonista de Romeo y Julieta despiertan, la acompaña en escena el actor extremeño Jesús Noguero en lugar de José Luis Gómez, quien ha suspendido su participación en el espectáculo desde el pasado 30 de mayo en las funciones que tiene programadas aún el Teatro Español de Madrid, donde se estrenó el pasado 15 abril y en el permanecerá en cartel hasta este domingo antes de emprender su gira por España, que se inicia precisamente en Cáceres.

De este montaje dirigido por Rafael Sánchez, el Festival ofrecerá dos funciones a las 21.30, hoy viernes y mañana sábado en el Gran Teatro.

Loa al amor en la ancianidad, Romeo y Julieta despiertan… no es la tragedia de Shakespeare sino una fabulación sobre los dos amantes, a los que el dramaturgo austriaco imagina viejos, pero igual de amantes que en su juventud.

En esta versión, explica Rafael Sánchez, “la edad solo es un número abstracto. Romeo tiene 80 años y Julieta casi 70, la edad no les pone límites; bueno quizás les frena un poquito la memoria o la agilidad, pero no las emociones y las ganas de vivir”. En escena, ambos despiertan de un sueño y no se reconocen. Ella ve a un anciano y él a una dama muy bien conservada. De modo que volverán a enamorarse.

Comedia del arte italiana

Morboria Teatro es una de las compañías asiduas al festival cacereño, fácilmente reconocible en su estilo y en sus exitosas propuestas. De larga andadura, este año cumple cuatro décadas en los escenarios, desde que Eva Palacio y Fernando Aguado la fundaron en Madrid.

Especializada en el teatro clásico, el grupo madrileño presenta el domingo en la plaza de San Jorge Los enredos de Scapin, una obra concebida por Molière en la tradición de la comedia del arte italiana.

El montaje de Morboria busca sobre todo la diversión del público utilizando todos los efectos dramáticos y disciplinas escénicas, esgrima, peleas, bastonazos, efectos de repetición, diálogos enloquecidos, caricaturas y, sobre todo, juego y un ritmo trepidante.

Su trama de enredo da a conocer a un joven casado en secreto y a su hermano, prometido con una gitana egipcia. Ambos hermanos se enfrentarán a unos padres que han concertados sus matrimonios. Pero el joven enamorado cuenta con un as en la manga, su criado Scapin que, como un mago, urde intrigas para ayudar a los jóvenes amantes.