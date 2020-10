LA CONGREGACION DE LA FE PREVEE INSTALARSE EN CÁCERES

Comparte en redes sociales













Con enorme alegría ha prescindido el Ilustrísimo Señor Alcalde Presidente de Cáceres de su laicismo y ateísmo para dar la bienvenida a la Ciudad a la Congregación de la Fe, Fundación Internacional sin ánimo de lucro que promueve una profunda espiritualidad y reflexión sobre la religión y que ha decidido instalar su centro de peregrinación para todo el mundo occidental en nuestra ciudad.

El Señor Alcalde, acompañado por una amplia comitiva ha viajado a la sede central de la Congregación e incluso ha tenido el gran detalle de portar los distintivos religiosos de tan confesional Congregación con evidente emoción tal y como se puede observar en el reportaje fotográfico que han distribuido los servicios municipales.

La venida de la Congregación a nuestra ciudad cuenta con los parabienes del Excelentísimo Señor Presidente de la Junta y es saludada con fervor por los medios y colectivos de la ciudad que están entusiasmados con tan importante evento religioso y espiritual. Lo es tanto que se ha permitido a la Congregación instalar una réplica de la figura emblemática de su templo en dependencias municipales y con cargo al presupuesto publico, lugar donde los fieles de la Congregación ya han empezado a rezar y mostrar su devoción por sus símbolos.

Incluso ya se está gestionando con rapidez la sustitución de la Cruz de la plaza de América, símbolo cristiano católico romano que recuerda a los cacereños de todo signo y condición que murieron en las guerras de España y que representa las creencias de la inmensa mayoría de los cacereños, por la Cruz de la Congregación, escala intermedia entre la réplica expuesta y la de 60 metros; es la Cruz de la Congregación más esbelta, lo que no deja de ser un reclamo para mantener la línea, más colorida – profusión de oros y azures – más simpática y sobre todo menos franquista, válganos el Cielo, nunca mejor dicho.

Efectivamente la Congregación tiene previsto construir un gran complejo espiritual con monasterios, hoteles y otras dependencias todo ello presidido por una Cruz griega de 60 metros de altura, más o menos, para lo que las autoridades locales y autonómicas han comprometido ya la modificación del planeamiento urbanístico y cuantas normas medio ambientales sean necesarias para que la Congregación consiga sus objetivos confesionales.

Es más, en un nuevo ejercicio de fervor espiritual el Gobierno Municipal ha comprometido la cesión de nada menos que una finca propiedad de todos los cacereños, 100 hectáreas no es pequeña, a la Congregación para que construya su templo y lo dedique al rezo y la contemplación.

Es admirable el entusiasmo confesional y colaborativo de los gobernantes municipales, no sabemos si convertidos ya a la Fe de la Congregación y el despego con el que en un Estado aconfesional y de Derecho se dan todo tipo de facilidades y apoyos a una religión que por no ser no es ni siquiera apreciable en nuestra Ciudad, ¿acabaremos todos siendo miembros de la Congregación?

Querido lector, evidentemente ni la Congregación de la Fe Católica existe ni va a instalar una Cruz griega de 60 metros de altura en suelo municipal; pero… ¿pueden imaginarse que, por ejemplo los Jesuitas o el Opus Dei hubiesen querido hacerlo en Cáceres? ¿hubiese ido nuestro flamante Alcalde a Roma y se hubiese fotografiado con una estampita de San Ignacio o de San Josemaria y hubiese asistido a una Santa Misa en la Basílica de San Pedro? ¿habría cedido una finca municipal a la Iglesia de Roma con el compromiso de recalificarla en la medida y necesidad que requiriese el proyecto? ¿ abdicaría el Partido Socialista tan alegre y devotamente de su laicismo y su ateísmo en favor de tan relevante proyecto de los católicos romanos? Son preguntas que dejo para su respuesta a su mejor reflexión e imaginación.

Que viva Buda, la solución de una legislatura, en Cáceres entre el turismo religioso, el romano con la Semana Santa, y el budista con el complejo hemos resuelto el problema; de explotar nuestros recursos, llámese abrir la mina de litio, y ubicar en la ciudad los centros tecnológicos y de elaboración de los productos que consumimos todos los días, componentes de litio, de eso no hablamos, eso que lo hagan en Badajoz, en Zamudio o Silicon Valley… para que queremos progreso si entre las pagas de los políticos, los funcionarios y los jubilados Cáceres tiene un envidiable futuro.

Lo dicho, que viva Buda.

