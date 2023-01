La Corrobra, Estampas jurdanas y el Carnaval jurdanu 2023

Ante los derroteros que está tomando el singular, heterodoxo, único, arcaico,

desinhibido, anticompetitivo, fraternal, libertino y libertario CARNAVAL JURDANU, la

‘Corrobra Estampas Jurdanas’ tiene a bien informar al pueblo extremeño y, por

extensión, al resto de ciudadanos españoles, sobre los siguientes puntos:

1.- Que el ‘Carnaval Jurdanu’ fue sacado de sus cenizas, salvaguardado y puesto en valor

por los compañeros de la ‘Corrobra Estampas Jurdanas’, tras un intenso trabajo de

investigación de campo. En 1.991, dicha ‘Corrobra’ acordó con los alcaldes que

componen la Mancomunidad de Las Hurdes que la fiesta se llevaría a cabo de forma

rotativa por las alquerías o aldeas de la zona, comprometiéndose los alcaldes a apoyar

el festejo, que se celebraría siempre el ‘Sábadu Gordu del Entrueju’ (Sábado de

Carnaval), sin que ningún Ayuntamiento pudiera cambiar tal fecha, a no ser por motivos

de grandes lluvias o calamidad pública. Así mismo, se acordó que se llevara a cabo su

presentación en el mercado tradicional y dominical del pueblo de Ahigal, por ser tal

mercado un excelente portavoz para su promoción.

2.- Que dicho carnaval, denominado ‘Entrueju’ por la gente mayor, se ha venido

celebrando durante más de 30 años sin problema alguno. Todo fue alcanzar la fiesta el

título de ‘Interés Turístico Regional’ y comenzar los problemas, procediéndose por

parte de algún alcalde, por su cuenta y riesgo, de cambiar la fecha de celebración, sin

contar con el consenso de toda la Mancomunidad. Se hace constar que el nombre de

‘Carnaval Jurdanu’, como el de ‘Corrobra Estampas Jurdanas’, se encuentran

registrados y nadie puede hacer uso de ellos sin permiso de la mentada ‘Corrobra’, so

pena de incurrir en el correspondiente delito.

3.- El pasado año de 2022 tocaba celebrarse la correspondiente edición del ‘Carnaval

Jurdanu’ en el concejo de Nuñomoral, concretamente en la alquería de El Gasco, pero

el alcalde de tal concejo se negó a hacerlo, sin argumentos ni razones de peso,

pretendiendo que lo organizara el alcalde del concejo de Caminomorisco, a quien le

correspondía hacerlo en el presente año de 2023. Al parecer, la negativa a realizarlo

cuando le correspondía al concejo citado tiene mucho que ver en que el presente año

sea un año de elecciones municipales.

4.- Por todo ello, la ‘Corrobra Estampas Jurdanas’ estará presente el día 18 de febrero,

‘Sábadu Gordu del Entrueju’ en el pueblo de ARROLOBOS, del concejo de

Caminomorisco, donde sus más de 60 miembros representarán los ‘rejuijus’ (cuadros

escénicos de los ‘entruejus jurdanus’) del AUTÉNTICO ‘CARNAVAL JURDANU’. Sentimos

que el pueblo de El Gasco, donde tenemos tantos amigos y paisanos conocidos, no

pueda tener un carnaval en toda regla, disfrutar y participar de las esencias de este

impresionante festejo. Ante ello, proponemos que el Ayuntamiento de Pinofranqueado,

que es el anfitrión del ‘Carnaval Jurdanu-2024’ ceda el puesto al Ayuntamiento de

Nuñomoral, para que se pueda celebrar en tan emblemático pueblo de El Gasco la fiesta

carnavalesca por todo lo alto, no solo una pantomima, en la que no permitimos que se

utilice el nombre de ‘Carnaval Jurdanu’, no debiendo aparecer en programas ni en otras

manifestaciones de los que pretenden poner en marcha un seudocarnaval carente de

relevancia y que pretende confundir a los cientos de ciudadanos que asisten cada año a

una manifestación festiva cargada de grande valores antropológicos,

etnomusicológicos, etnográficos y folklóricos, y de la que debe estar orgullosa toda la

comunidad jurdana.

5.- Finalmente, pedimos que la consejería de Cultura y Turismo, así como su Dirección

General, al igual que el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres

apoyen, sin fisuras y sin titubeos, el AUTÉNTICO ‘Carnaval Jurdanu’, haciendo valer su

ascendencia institucional ante la manipulación de dicha fiesta, que parece estar a

merced de lo que, arbitrariamente, deciden algunos alcaldes y que pueden dar lugar a

la desaparición de la misma.

MANUEL RONCERO DOMÍNGUEZ.

Portavoz de la CORROBRA ESTAMPAS JURDANAS