La Diputación de Cáceres aprueba en pleno 214.935 € que irán destinados a paliar daños causados en once municipios por la borrasca Elsa

Comparte en redes sociales













Además se han aprobado inversiones destinadas a proyectos europeos para mejorar los caminos jacobeos del oeste peninsular; programa extraordinario Pueblos con Futuro; caminos rurales y planes contra el despoblamiento.

Uno de los puntos aprobados en pleno ha sido la modificación de crédito para ampliar la inversión destinada al Proyecto Interreg Redti_4_E Taejo Internacional POCTEP y Proyecto Interreg 0477_Caminos_E POCTEP. Una vez finalizado el proyecto se ha visto la necesidad de incrementar la inversión inicial en la actuación de señalización e interpretación del tramo Galisteo-Riomalo de Abajo en los municipios de Galisteo, Valdeobispo, Montehermoso, Aceituna, Santa Cruz de Paniagua, Palomero, Marchagaz, Casar de Palomero y Caminomorisco.

Pueblos con Futuro

En lo referente al programa extraordinario Pueblos con Futuro se ha aprobado la propuesta de los ayuntamientos que han optado para que sea la propia Diputación, a través del Área de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, quien ejecute la tramitación de las obras incluidas en el programa.

Se trata de los ayuntamientos de Cáceres (600.000€, Plaza de Santiago); Montehermoso (87.041€, Centro de Formación Ocupacional) y Navalmoral de la Mata (300.000€, obra de infraestructura por definir).

El portavoz del Equipo de Gobierno y vicepresidente tercero, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que, por ejemplo, los 600.000 euros que recibirá el Ayuntamiento de Cáceres irán destinados a la reordenación de la Plaza de Santiago, algo en lo que ya se viene trabajando desde la institución provincial. De hecho, ha apuntado, “esta partida ya se ha vinculado a la elaboración de un convenio con el Colegio de Arquitectos, para llevar a cabo lo antes posible un concurso de ideas, que se prevé para fin de año, y que, definitivamente, tengamos resultado del concurso y del proceso participativo de la ciudad en el primer trimestre del próximo año”.

A este respecto, Sánchez Cotrina, ha adelantado que la próxima semana mantendrá una reunión con el Ayuntamiento de Cáceres y con el Colegio de Arquitectos, “para planificar el calendario del concurso de ideas, dar los últimos detalles y poder licitar estas obras a partir de marzo, unas obras -ha incidido- que son prioritarias para nosotros y para el ayuntamiento”.

Las inversiones del programa extraordinario Pueblos con Futuro se realizan al 100% con fondos propios de la Diputación. Recordemos que el Programa Pueblos con Futuro -presentado el pasado mes de junio- nació para ayudar a los municipios a reactivar la economía de sus localidades.

El plan cuenta con un presupuesto total de 11.000.000 de euros para invertir en 2021-2022. En este año 2021, se transferirán 2.378.000 euros a los municipios mayores de 5.000 habitantes, incluyendo Cáceres y Plasencia, en total, doce municipios: Cáceres, Coria, Plasencia, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz, Jaraíz de la Vera, Montehermoso, Moraleja, Talayuela, Trujillo y Valencia de Alcántara. Y será en 2022 cuando los municipios con menos de 5.000 habitantes reciban 8.600.000 euros.

Caminos rurales

También se ha dado luz verde a la ampliación del Programa de mejora y acondicionamiento de caminos rurales públicos 2021-2022

La ampliación afecta a los municipios de Pozuelo de Zarzón (Camino del transformador, 102.652,855€); Calzadilla (Camino de los Chozos, 338.613,53€); La Garganta (Camino de acceso a La Muela, 545.333,09€); Santiago del Campo (Camino de Monroy, 172.124,61€); Arroyo de la Luz (Camino de los Valles, 215.408,03€), Guijo de Granadilla (Camino del Barco, 291.192,60€); La Cumbre (Camino de Plasenzuela, 368.930,42€) y Hernán Pérez (Camino de los Lagares, 121.376,96 €).

Son inversiones todas ellas, como ha explicado el portavoz, pensadas y basadas en la economía circular. “Es decir, se acabaron esas obras a las que se daba prioridad en función del criterio de quién estuviera en un momento dado en un municipio, de la consideración de uno u otro de si la obra era medio urgente o no, y se dan paso a inversiones basadas en la economía circular, por lo que se arregla un camino porque lleva a una infraestructura, porque lleva a un recurso turístico, porque lleva a facilitar inversiones privadas…”

Medidas contra el despoblamiento

En lo referente al Plan extraordinario medidas contra el despoblamiento anualidad 2021, se ha aprobado la ampliación de crédito para la tramitación de un nuevo expediente de licitación en el Proyecto del embarcadero Pantalán pilotado con fingers en El Anillo, en Guijo de Granadilla, y dotado con un total de 483.000 €.

(El anterior expediente de licitación quedó desierto ya que ninguna oferta se presentó en el plazo legalmente establecido).

Subvenciones y ampliación convocatorias

Por otro la se ha aprobado una subvención nominativa a la Federación Extremeña de Triatlón (FEXTRI) dotada con 25.000€ para la organización del campeonato munidal de Triatlón Cros, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en las instalaciones del Centro Internacional del Medio Natural El Anillo; la ampliación de crédito de las convocatorias de subvenciones en los planes “Re-Activa Innovación, Transformación Digital, Pymes” 60.500€ y Re-ActivaContrata-Mantente, 25.500€ y la aprobación de 31.867,50 € en concepto de subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y otras entidades destinado a gastos corrientes.

Ayudas por catástrofes naturales

También se ha dado el visto bueno a un total de 214.935 € que irán destinados a paliar daños causados en once municipios por la borrasca Elsa. Estos municipios, tal como ha explicado el portavoz, han solicitado al Gobierno central una ayuda por catástrofes naturales y recibirán 800.000 euros. “Pero han llamado a la puerta de la Diputación porque no tienen posibilidad de cofinanciar las obras al 50%, por lo que la Diputación, que está empeñada en no perder ni un céntimo de lo que llega a la provincia, se ha comprometido con estos municipios para participar en esa cofinanciación, aportando un 25%, con lo que los ayuntamientos aportan otro 25% y el ministerio el 50% restante”. Las actuaciones, ha apuntado Sánchez Cotrina, van casi todas encaminadas a caminos rurales, presas, abastecimiento de agua, taludes “y otros destinos que necesitan de una intervención urgente”.

Los municipios beneficiarios son Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, Madrigal de la Vera, Monedas de Granadilla, Navaconcejo, Nuñomoral, Piornal, Robledillo de Trujillo y Valdastillas.

Composición de Comisiones

En el pleno, tras el juramento de Isidro Arrojo Batuecas como nuevo diputado provincial –adscrito al grupo Popular- y con el que ha comenzado la sesión, se ha dado cuenta de la composición de las Comisiones informativas permanentes y el nombramiento de representantes de la Corporación en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Mociones

En lo referente a las mociones han sido tres las que se han presentado en este pleno del mes de septiembre. Por parte el grupo Ciudadanos sobre la Creación de un plan en materia de eficiencia energética y uso de energías renovables para la provincia de Cáceres. Una moción que ha sido aprobada por unanimidad ya que se trata de “profundizar y ahondar en lo que ya se está realizando desde la Diputación, -a través del Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica-; Junta de Extremadura, ayuntamientos y Gobierno central.

El grupo Popular ha presentado dos mociones: Plan estratégico de recuperación y fortalecimiento de servicios públicos en la comarca de La Jara que por unanimidad de los tres grupos políticos y bajo la forma de Declaración ha sido aprobada y la moción sobre el Plan para recuperar el funcionamiento de las unidades de soporte vital básico suprimidas por la Junta de Extremadura que ha sido rechazada con los votos del grupo Socialista por considerar que no existe dicha supresión.