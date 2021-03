La diputada de VOX por Cáceres Magdalena Nevado reclama al alcalde Salaya que “por el mantenimiento de la paz” no retire la Cruz de los Caídos de la ciudad

Comparte en redes sociales













La diputada de VOX por Cáceres, Magdalena Nevado, ha aprovechado su intervención en la Comisión del Mixta para la Coordinación y el Seguimiento de la Estrategia Española para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para pedir a su portavoz en la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que no permita que se retire la Cruz de los Caídos de la ciudad.

La diputada ha advertido que la retirada de la Cruz no obedece al

punto 16 de los ODS, la paz social. “Nos despojaría de parte de nuestra

identidad y crearía divisiones innecesarias”, ha prevenido. Además, ha

explicado que, en caso de derribar la Cruz, “habría que quitar también el

Buda que Usted instaló en Cáceres”.

Por otro lado, la diputada se ha referido al punto 15 de los ODS, que hace

referencia a la sostenibilidad, para recordar a Salaya que VOX ha

presentado una Proposición No de Ley para el mantenimiento de la

dehesa. “Su partido ha votado en contra de la PNL, ¿qué opinión le

merece?”, ha preguntado.

Respecto a los puntos siete y ocho de los ODS, Energías Limpias y Trabajo,

Nevado ha recordado que la energía nuclear no es contaminante, al no

emitir CO2. Sin embargo, soportan unos impuestos “abusivos”. “Hay días

que los ingresos no compensan a los impuestos”, ha explicado. Por ello, ha

pedido Salaya que intervenga con el Ejecutivo para que la “central nuclear

no tenga que cerrar por la asfixia fiscal y se pierdan 800 puestos de

trabajos directos y cerca de 2.100 indirectos”.

Por último, se ha dirigido a Salaya para preguntarle cómo ha llegado de Cáceres a Madrid, porque “Extremadura está infraconectada con el resto del territorio”. Por ello, ha pedido que “influya en el Gobierno para tener un tren decente cuanto antes”.