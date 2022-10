La educación en Extremadura ¿ a la deriva ?

Comparte en redes sociales

¡Vaya como está España!. Si a la «tremenda» situación que han «producido» esos rebeldes del Colegio Mayor Ahúja de Madrid con causa machista, retrógrada y alienante que increíblemente ha tenido como respuesta la » comprensión y aceptación » de las residentes en el Colegio de enfrente, el Santa Mónica, con ambos colegios emitiendo sendos, justificativos y fríos comunicados, – obligado te veas para que además no te crea – , le unimos algunas reacciones oportunistas del caso, tertulianos epatantes y formaciones políticas rechazando tal actitud al unísono, estaría bueno que no, excepto la ultra de las derechas, VOX, como no, con su calladita por respuesta en el silencio soez del ya ex secretario general,,, la conclusión es obvia: parece que no hemos adelantado nada en la cuasi extinta educación en valores y creíamos que los resquicios de la misma al menos servían para un mínimo de respeto entre iguales, bueno eso de iguales vamos a dejarlo un poquito al lado, y que en pleno siglo XXI había epítetos que ya ni se utilizaban ni se asumían, por no profundizar ma´s en el temita, porque nos produce verdadero rechazo y tremendo asco.

Sumémosle a ello ese dato que viene a refrendar el fracaso de los fracasos y en lo que respecta a nuestro territorio, el 37% de los jóvenes extremeños no tiene título de Bachillerato ni FP, según ha hecho público la OCDE, o lo que es lo mismo, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor.

Pues bien, sin educación ni formación, el futuro que nos espera, con dato tan contundente, mal vamos, y eso que respecto a la FP, o Formación Profesional, se la está potenciando y «ensalzando» a más no poder precisamente desde el poder político, pero claro si se abandonan los estudios y » nos convertimos en felices ninis», juro que lo he escuchado en conversación de unos jóvenes, el nivel es como para nota y así se refrenda en el dato reseñado.

Pero no se queda ahí la cosita, lean, lean: » un 19,1% de los extremeños han acabado la educación secundaria, frente al 22,5% de media nacional y un 24,1% finalizan los estudios universitarios respecto al 32,5% de los españoles».

Ante datos tan contundentes, una de dos, o la política y la gestión en materia de educación va a la deriva y naufraga estrepitosamente o la actual ley, lo que es en Extremadura, navega hasta hundirse sin paliativos ni cuidados. Y es que no hay manera de que se ponga en vigor una normativa conforme a los tiempos que vivimos y sobre todo teniendo en cuenta la formación integral del individuo y la educación en valores , sea cual sea el poder político que gobierne, pero claro cuando se hace gestión pensando en las siglas y en el pecunio, y no en la sociedad a la que se debe, el resultado es el que es: que nuestros jóvenes, en los cuales creemos a pies juntillas y sin ambages, al menos en un casi 40 por cierto, no están ni mucho menos lo suficientemente preparados para que el futuro de nuestra región quede en las manos que deberían levarnos a la mejor de las prosperidades.

Del profesorado y su situación, precariedad y fugas al respecto, entre otros considerandos, otro día hablamos, que eso sí que es para nota.

PACO DE BORJA, DIRECTOR