LA FERIA DE ZAFRA VUELVE A SUS ORÍGENES

La Feria Internacional Ganadera de Zafra y 568 Tradicional de San Miguel se ha inaugurado esta tarde de manera oficial por parte de las autoridades en un acto que comenzaba con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y un homenaje a todas las personas que han hecho posible que se resistan las consecuencias del covid. Se ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara; y el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras.

Durante su intervención, el alcalde ha comenzado recordando a las personas fallecidas por la pandemia (2.000 en Extremadura y 20 en Zafra) y ha reconocido el esfuerzo de los trabajadores esenciales, entre los que destacan los agricultores y ganaderos. Tras un tiempo duro, empieza otro lleno de ilusión y esperanza y se confía en tener el próximo año la FIG que todos quieren.

Este año, como ha recordado Contreras, se mantiene la parte virtual pero se ha apostado por lo presencial y por llenar las naves de ganado, que son el germen de este certamen. Por último ha realizado un agradecimiento a las asociaciones ganaderas por adaptarse el pasado año a las nuevas tecnologías y por seguir trabajando por esta feria y trayendo los mejores ejemplares de cada una de las razas.

Por último ha dicho el alcalde que el futuro de la Feria de Zafra está en la presencia de animales, pese a las dificultades sanitarias, ya que es lo que atrae a tantos miles de visitantes desde hace muchos años. Deseó una buena feria a todos.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se ha unido al homenaje del alcalde a las víctimas de la pandemia, ha defendido que se haya celebrado esta feria de manera presencial, ahora que entramos en una nueva normalidad. Ha agradecido al sector que lograran que en los momentos más duros todos saliéramos adelante y garantizara la cadena alimentaria.

En relación a la PAC, el presidente de la Junta cree que hay que congeniar los intereses de todos y Extremadura luchará por sus agricultores. Ha señalado dos retos importantes: el relevo generacional y que no se vaya la gente que no encuentra trabajo. Por un lado, Fernández Vara dice que, aunque tenemos en la región 90.0000 parados, hay profesiones que no encuentran a trabajadores, como la agricultura y ganadería. Por otro, los trabajos tienen que ir donde está la gente y en eso la industria agroalimentaria es fundamental.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado su orgullo porque el sector agroganadero y la industria agroalimentaria hayan sido un pilar clave, junto a otros trabajadores, y España sea el país con menos carencias durante el confinamiento junto a Canadá, gracias al esfuerzo de todos.

Planas se muestra optimista, porque las exportaciones han aumentado a 56.000 millones de euros y los productos de España y de Extremadura están en más de 150 países. Sobre la PAC ha dicho que hay que tener perspectiva de futuro para ser más competitivos y tener mejores precios. Además hay que preservar el medioambiente y afrontar retos sociales y territoriales, ya que el mundo rural tiene que tener un futuro. Si se dejan de lado las diferencias, el ministro cree que el futuro puede ser halagüeño. En su opinión, hay que llegar a un acuerdo inclusivo.

El acto ha contado también con la presencia de la Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal; y los presidentes de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo Miranda y Carlos Carlos Rodríguez; y el comisario de Ferias, Santiago Malpica, entre otras autoridades.

Tras el acto inaugural se ha procedido a realizar un recorrido por la Feria de Zafra, donde han tenido la oportunidad de visitar las naves de ovino, porcino y vacuno.