La Fundación Yuste lamenta el fallecimiento del expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, quien fue Premio Europeo Carlos V

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y todo su equipo ha lamentado la pérdida del expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, figura muy vinculada a Extremadura y comprometida con el proyecto de integración europeo y los Derechos Humanos, y envía sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Sampaio fue galardonado con el Premio Europeo Carlos V en el año 2004 y recogió el galardón el 13 de octubre en un solemne acto presidido por los Reyes de España, celebrado en el Real Monasterio de Yuste.

El jurado del Premio Europeo Carlos V, que convoca la Fundación Yuste, decidió otorgarle este reconocimiento “por los méritos contraídos en su tarea pública en pro del conocimiento general, la lucha por los valores humanitarios, el engrandecimiento de los valores históricos y culturales de Europa, su actividad en la Comisión Europea sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa y por su contribución a la unificación de las ciudades europeas, desde el suroeste peninsular ibérico”.

Durante su intervención en el acto de entrega, Sampaio hizo alusión a Yuste afirmando que “los lugares tocados por la historia, como Yuste, nos ofrecen emociones, pero como contrapartida nos imponen el deber de recordar el presente, con el fin de concebir mejor el futuro”.

El premiado también hizo alusión al futuro de Europa en un año en el que estaba pendiente de ratificación del Tratado Constitucional por parte de los países integrantes. En este sentido, apeló a la “responsabilidad de los dirigentes y ciudadanos europeos para garantizar la firmeza de una ruta de progreso que exige otra voluntad política de intervención efectiva, tanto en el interior de su espacio como en el marco de una acción interna mejor y más coordinada”.

Finalmente destacó su empeño en acompañar a aquellas personas que “preconizando la necesidad de más Europa, esto es, de una Europa con un nivel más elevado de ambición en la concretización de sus políticas comunes y en el establecimiento de nuevos objetivos, no olvidan el juego de equilibrios indispensable para evitar rupturas, ni la lección de pragmatismo triunfante de Jean Monnet. Naturalmente que se ha pecado, a veces por tibieza, en el enunciado o en la ejecución de metas, pero importa, sobre todo, señalar los extraordinarios resultados ya obtenidos en la materialización de los valores esenciales que finalmente conforman la matriz identificadora de esa nuestra comunidad de destino que hoy se llama Unión Europea”.

SAMPAIO Y YUSTE

El expresidente portugués participó activamente en las distintas actividades de la Fundación Yuste y en publicaciones como el artículo ‘A new compact for the mediterranean’, en el número 13-14 de la revista ‘Pliegos de Yuste’ de la Fundación, también fue entrevistado por el periodista Fernando Jáuregui para el libro ‘Europa desde Yuste’ publicado en 2007.

Además, fue miembro del jurado del Premio Europeo Carlos V en las ediciones de los años 2006, 2008, 2014 y 2021, asistiendo a la ceremonia de entrega del galardón al excanciller alemán, Helmut Kohl, en 2006 y a la del expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Jorge Sampaio también se comprometió con las actividades sociales de la Fundación, asistiendo al congreso ‘El Futuro de Europa: La Europa social y de los ciudadanos’, celebrado en el Real Monasterio de Yuste en junio de 2006. Siendo Sampaio Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, la Fundación Yuste firmó un convenio de colaboración con dicha iniciativa de Naciones Unidas, lo que promovió que la Fundación participara en varios foros promovidos por el expresidente portugués tanto en Malta (2011) como en Qatar (2012), con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural y en el Mediterráneo.