La incultura histórica de Toni Cantó, una vez más, le define: ” América fue liberada de un poder salvaje y caníbal “

Enésima polémica en torno al ex político de UPyD y Ciudadanos, Toni Cantó. En su condición de director de la Oficina del Español, ha acudido a la Asamblea de Madrid para rendir cuentas de los objetivos y proyectos del organismo creado el pasado mes de julio. Pero en su exposición, se ha ‘colado’ la conquista de América, en plena polémica por las palabras de varios dirigentes del PP alegando que España no tiene que pedir perdón por los abusos cometidos en este periodo.

“Quiero reivindicar con orgullo el legado histórico. No creo que seamos colonizadores ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente liberó al continente. No la conquistaron, la liberaron, porque si no no es posible entender cómo unos cientos consiguieron liberar tantísimos miles de personas de ese continente que estaban absolutamente juzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal. Eran capaces de matar en una sola ceremonia a 70.000 personas”, ha manifestado.

El director de la Oficina del Español ha asegurado sentirse “orgulloso de lo que llevó a cabo la iglesia católica, de ese legado y de toda la historia“, frente a “los comunistas que se avergüenzan de su país”.

Las palabras de Cantó han generado revuelo en la Asamblea de Madrid, donde el diputado de Unidas Podemos, Seringe Mbayé, ha lamentado que la Oficina del Español solo se encargue de “defender el legado español sin reconocer el dolor causado durante la colonización”, añadiendo que, a su juicio, esta oficina es “un chiringuito”.