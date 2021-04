La ineficacia del adanismo

Comparte en redes sociales













Se define el adanismo como “la tendencia a comenzar una actividad sin tener en cuenta

los progresos hechos anteriormente”. Hay mucha ineficacia en el adonismo ante cualquier

acción que se precie, no porque el adanista “se de pote” (allá cada uno con sus

complejos), presumiendo sobre algo ya realizado por otros, sino porque su práctica

descarada conduce a dar vueltas y vueltas sobre lo mismo, sin avances sociales, al tener

por novedoso lo que no es tal.

En el mundo académico nadie osa utilizar ni tan siquiera una frase de otros no citando las

referencias. La propiedad intelectual es inviolable y se la respeta. Todo ello se practica

habitualmente, siendo repudiado por sus colegas quien copia de otro y se apropia de lo

ajeno. Pero en el mundo político no rigen las mismas normas; más bien todo lo contrario,

cuando el mero transcurrir del tiempo entre unos y otros permite a algunos apropiarse del

trabajo de quienes les precedieron, sin mala conciencia y “venderlo” como si se le hubiera

ocurrido a ellos cualquier día por la noche.

Esto es posible porque curiosamente los ciudadanos no suelen estar al tanto de lo que

sucede diariamente en su región o ciudad de una manera pormenorizada, salvo cuando la

propaganda se lo mete literalmente por los ojos. O por los oídos. Lo cual podría explicarse

(desde la más absoluta benevolencia) porque los quehaceres particulares no les dejan

tiempo para ello, pero también por el desinterés personal que algunos seres muestran

hacia lo cotidiano del sitio en el qué viven. Ellos no creen necesario “bajar al suelo” nunca,

ni pisar el lodo como el resto de los mortales.

Tiempo atrás me contó un amigo, historiador por más señas, una anécdota verídica. La

que relata la respuesta de un noble de aquí que interrogado por las dimensiones y

número de sus tierras, contestó a quien se lo preguntaba, al tiempo que movía la mano

con gesto desdeñoso: “pues mire señoría, lo ignoro, eso pregúnteselo a mi administrador”.

Por cierto, una reacción bastante parecida a la de una colega cuando, muchos años

después, y hablando sobre su desconocimiento del día a día cacereño, me lo justificó

alegando que jamás leía la prensa local.

Así que, amigos, puestas así las cosas, si ustedes en estos tiempos raros decidieran

meterse en política, sepan que lo primero que deben contratar, para hacer una gestión

alabada y no ser tachados de ineficaces, no ha de ser un buen equipo de políticos ni de

técnicos que gestionen bien, sino un simpático equipo de comunicadores y publicistas,

que sepan hacer sonar la campana cuando ustedes hablen sobre proyectos nuevos o

copiados. Porque si garantizan mucha labia y simpatía personal, y algunas que otras

habilidades, pueden sentirse seguros de que una parte del éxito les estará aguardando.

Quienes así actúan se desenvuelven. Emprender otro camino que implique hacer un buen

diagnóstico de las situaciones heredadas, para saber dónde están los problemas;

consultar de vez en cuando un buen banco de prácticas con las mejores experiencias

realizadas por los predecesores, para utilizar (citándolas) -en beneficio de todos- aquellas

que interesen, dando así una imagen continua a los proyectos. O incluso implementar los

recursos existentes o posibles para llevarlos a su máximo potencial, etc, etc, no parece

estar de moda. Arriesgarse, en favor de un sitio concreto, puede ser hasta peligroso.