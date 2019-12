La investigadora extremeña Almudena González,premiada como joven científica del año en el campo de las energías renovables

El galardón lo ha concedido la revista de divulgación científica “Muy Interesante”. La premiada ha sido Almudena González, experta en el tratamiento de subproductos agroindustriales mediante biometanización

El pasado sábado, la revista Muy Interesante ha celebrado la entrega de premios “I Premios Muy Jóvenes Científicas” en el Museo Guggenheim de Bilbao. El certamen ha establecido siete categorías: Investigación en energías renovables, Robótica, Nanotecnología, Inteligencia artificial, Ciencias de la Tierra, Investigación espacial y Emprendedora I+D+i. Estos premios tienen como objetivo dar visibilidad y reconocer el trabajo de las jóvenes científicas españolas (de hasta 45 años) en áreas y disciplinas en donde la presencia de la mujer es todavía minoritaria, jóvenes investigadoras que por su dedicación y excelencia constituyen un modelo a seguir por las niñas y adolescentes que compondrán las futuras generaciones de científicas.

El jurado ha estado constituido por el comité de redacción de la revista y ha tenido en cuenta, además de la trayectoria profesional de las candidatas, su actividad divulgadora.

Almudena González González, investigadora de la Universidad de Extremadura, de 34 años de edad, ha resultado ser la premiada en la primera categoría de investigación en energías renovables. Ella es experta en el tratamiento de subproductos agroindustriales mediante biometanización.

En el año 2013 constituyó junto con otros compañeros la spin-off Metanogenia, una empresa de base tecnológica especializada en el desarrollo de productos biológicos para la generación de biogás a partir de subproductos agroindustriales y la prestación de servicios para la monitorización y operación de plantas de biogás. Para Almudena es la primera vez que recibe un premio, sin embargo, Metanogenia, de la que Almudena es fundadora y responsable de I+D, no es la primera vez que logra un reconocimiento.

Además, esta joven emprendedora e investigadora con más de una década de experiencia, participa de forma asidua en jornadas de divulgación en el campo de las energías renovables y en actividades para el fomento de las vocaciones científicas en niñas y adolescentes.

Con los nervios de la primera vez y de convertirse en la protagonista, hemos hablado con Almudena sobre este reconocimiento y sobre Metanogenia.

Almudena, con 34 años de edad, ¿qué supone para ti recibir este premio?

Para mí ya fue un premio que me seleccionaran como candidata, significa que la investigación que desarrollamos es lo suficientemente relevante como para que me encontraran. Es un reconocimiento muy importante, sobre todo si viene de la revista Muy Interesante. Considero que hacen una excelente labor de divulgación de la ciencia y la tecnología, lo cual ayuda enormemente a dar visibilidad a los científicos y al trabajo que desarrollamos.

Desarrollas tu labor en la spin-off Metanogenia que fundaste en el año 2013 junto con otros compañeros, ¿qué es Metanogenia?

Metanogenia es una spin-off donde transformamos los subproductos agroalimentarios en una fuente de energía renovable, biogás, un gas combustible con los mismos usos que el gas natural. Por otra parte, el subproducto ya tratado puede utilizarse como materia prima para producir compost de gran calidad, todo ello aplicando un proceso biológico denominado biometanización. Nuestros clientes son las industrias agroalimentarias y realizamos estudios detallados y personalizados.

¿Cómo surge la idea de crear esta spin off y por qué?

El origen se remonta al momento en el que terminé mi tesis doctoral. En aquel entonces trabajábamos dos personas y para el grupo de investigación DTERMA era muy difícil mantenernos. Llevábamos muchos años trabajando y habíamos logrado optimizar la biometanización para los principales subproductos agroalimentarios extremeños y nos habíamos ganado la confianza de varias empresas del sector. Por tanto, teníamos una empresa en potencia, sólo nos hacía falta un último empujón. De ahí surgió la idea, crear una empresa por graduados y profesores universitarios para llevar al mercado la tecnología desarrollada en la Universidad. La spin-off nos permitía seguir colaborando con el grupo de investigación e iniciar una actividad empresarial, y en ese momento creamos Metanogenia.

Seis años de recorrido con la spin-off, ¿cuáles han sido vuestros logros?

Como en toda empresa ha habido años muy buenos y otros no tanto, pero lo importante es que hemos sabido salir adelante y tenemos importantes proyectos de futuro y además nos hemos abierto al exterior. Hemos realizado un trabajo de asesoramiento científico a una empresa de biogás mexicana y estamos trabajando para llevar nuestros servicios a China y a África. En todo este tiempo hemos colaborado con diversas empresas extremeñas en la realización de proyectos de investigación, hemos realizado estudios de viabilidad, estamos realizando proyectos industriales, hemos sido finalistas en dos ocasiones en el Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol, una convocatoria muy competitiva que busca invertir en proyectos de energía innovadores. Todo esto nos ha llevado a recibir distintos premios como los Premios Ejecutivos Extremadura en la categoría Medioambiente en 2018 y el accésit de innovación en los III Premios Joven Empresario de AJE Extremadura, por contribuir a desarrollar la economía circular de Extremadura.

Quién te iba a decir cuando apenas comenzabas a estudiar tu carrera en la Universidad. ¿Has tenido referentes del mundo científico?

He tenido varios en cada momento, pero si tengo que mencionar a alguna científica de reconocido prestigio, tomo como referencia a Margarita Salas, a la cual tuve la suerte de conocer y que nos ha dejado hace muy poco. Ella es un ejemplo de mujer luchadora, porque en su época sí que era inusual que las mujeres trabajaran y más aún en investigación, eso era todo un reto. Empezó desde cero y con su talento y esfuerzo llegó a lo más alto.

Estos premios que ha concedido la revista Muy Interesante son solo de mujeres, ¿alguna vez te has sentido infravalorada en el mundo científico por ser mujer o has tenido la sensación de tener que demostrar más?

En el ambiente científico no puedo decir que me haya sentido infravalorada en ningún momento, y menos aún por ser mujer. Lo que sí que creo es que las mujeres tenemos que sacrificar más, si queremos llegar a puestos de responsabilidad. Muchas veces nos vemos obligadas a elegir entre crecer profesionalmente o formar una familia, en esta encrucijada solemos posponer la maternidad. Quizás esto ocurre porque nos han educado en la creencia que la mujer debe dedicar más tiempo al cuidado de los hijos, con lo que no estoy de acuerdo. Los hijos son de los dos, y ambos deben compartir la tarea de educarlos y criarlos.

Para terminar Almudena, cuéntanos cuáles son vuestros proyectos de futuro con Metanogenia.

Tenemos muchos. Actualmente estamos desarrollando 4 proyectos de I+D+i relacionados con distintos aspectos. Uno de ellos para incrementar la producción de biogás, otro para desarrollar innovaciones para asegurar la rentabilidad de la biometanización de suero lácteo; en otro estamos realizando ensayos in vitro para cuantificar los efectos que tiene la incorporación de diversos productos en la fabricación de piensos para rumiantes. Y por último, para no extenderme demasiado, estamos desarrollando un tratamiento biológico para la recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, que actualmente estamos probando a escala piloto. Además de esto, tenemos otras líneas como el desarrollo de un tratamiento biológico de bajo coste para el que buscamos financiación.