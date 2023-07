La irresistible y complicada ascensión de María Guardiola

El 16 de julio de 2022, sábado, festividad de la Virgen del Carmen, fue un día importante para la política en Extremadura. En esa fecha, una joven cacereña, suficientemente preparada por su curriculum académico, profesional y político, era proclamada la primera mujer presidenta de una formación del fuste del Partido Popular.

Se trata de María Guardiola – 5-XII-1978 -, que ya tuvo que » lidiar» con dicha elección, porque en los círculos políticos, y en algún que otro social, se cuestionó la propuesta por ella, nacida en la Génova madrileña, debido a que se habló mucho de un en teoría » rival», Fernando Pizarro – 17-IV-1975 -, alcalde de Plasencia desde el 22 de mayo de 2011 y aún sigue, pero que a fin de cuentas se quedaron ahí las especulaciones, las reuniones al uso, los comentarios y para rematar, las decisiones, que hicieron posible que ella tomara las riendas de un partido que había estado liderado por el otrora incombustible y polémico, ahora prácticamente en el ostracismo, José Antonio Monago, que tiene en su mochila política el haber sido el único presidente de la Junta de Extremadura, elegido el 8 de julio de 2011, en un terrible impasse del PSOE, en la historia democrática extremeña., gracias al «increíble y vengativo apoyo» de Izquierda Unida.

Desde aquel día del Carmen del 2002, María Guardiola tuvo muy claro a donde quería llegar. Su meta: presidir el gobierno de la región. Ahí es nada…o todo. Luchar contra los dominios del PSOE, con el carisma de Vara, con los tentáculos del poder esparcidos hasta por el último de los rincones. Tarea ardua, nada fácil y sobre todo, comprometida con la intención de una mujer cuanto menos luchadora e insistente. Para ello, la calificada , entre otros calificativos como verso suelto o la Ayuso extremeña, se rodeó de un » mini ejército» de fieles colaboradores, compañeras y compañeros avezados en cruentas batallas políticas, tanto externas como internas, y un equipo de Comunicación liderado por un periodista sevillano, además de tertuliano y asesor político , Santiago Martínez-Vares, que calificó a la que fuera su » jefa» como » Un diamante en bruto que sólo había que pulir». Con esa frase comenzó a definirse el mal llamado » gurú», para acabar como ha finalizado su andadura por Extremadura, yéndose por la puerta de atrás, apoyado en un comunicado de su empresa Rebellious Words, de la que es CEO y socio con esta justificación que nadie se cree: » para quienes quieren hacerle daño no encuentren en nuestra relación con ella un motivo para atacarla», y a la que consideran que es » inteligente, preparada, íntegra y honesta», destacando » sus firmes y envidiables principios». Y todo ello debido a que el tal Martínez-Vares, que también firma artículos en El Plural, y esa es la realidad del asunto, es » cazado» por una grabaciones en la que se le escucha decir que » Cuando atacan a mi hijo y a mi padre cruzan líneas y cuando cruzan líneas te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE. Y ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago», modesto el » ínclito colega» pero.. esos audios desvelados por OK Diario fueron la espita para salir disparado del terrible calor emeritense al albur del Partido Popular, para dejar de remar a favor de su » diamante en bruto «, diamante que ahora tendrá que seguir brillando sol, y apechugando con su ristra de acciones y declaraciones varias, que la han elevado al espectro nacional, así como quien no quiere la cosa, abriendo telediarios, ocupando portadas y agobiándola con continuos reproches, ataques y pocos, escasísimos apoyos tanto fuera como dentro de su partido. pero con ello acabaremos este artículo.

Así las cosas, ese 16 de julio del pasado año, María Guardiola, autodenominada como » la extremeña», comenzó a recorrerse la región, pueblo a pueblo, palmo a palmo, y no había día que en los medios de comunicación no se recibiera una comunicado de sus experiencias vitales y políticas con declaraciones siempre resaltando su obsesión, clamar los problemas de Extremadura, culpando fundamentalmente de ello al gobierno de Fernández Vara, que lleva rigiendo los destinos y el futuro de la región desde el 27 de junio de 2007 hasta la actualidad, ahora en funciones a punto de finiquitarse, excepto los cuatro años del ya citado Monago Terraza, 2007-2011., sin ahondar en más fechas porque para algunos, o muchos, la situación de Extremadura viene de más largo. Guardiola, además de denunciar la situación aportaba ideas y proyectos a desarrollar si alcanzaba la meta de aposentarse en el despacho presidencial de la emeritense Plaza del Rastro. Asimismo, estaba convencida, a pesar de ser una auténtica desconocida a nivel regional, sobre todo de La Puebla de Obando para abajo, de que pasito a pasito, pian pianito, se anda el caminito , conseguiría cumplir su sueño.

Lo que ni siquiera soñaba nuestra protagonista es lo que le esperaba a partir del pasado domingo 28 de mayo de este calurosísimo, en todos los aspectos, año 2023, festividad de San Germán de París, obispo que convenció al rey de entonces, El rey Childeberto I que erradicara las prácticas paganas que aún existían. ¡ Qué curioso !. ¿Qué tenía que erradicar María Guardiola a partir de entonces, habiéndose «autoproclamado» presidenta de Extremadura, en la fiebre de la noche electoral del 28M, con la «falsa y fallida retirada» de su rival a sus cuarteles forenses, dándose por supuesto el pacto con VOX, ya que entre ambos partidos sumaban la mayoría absoluta ?. Algunos vaticinábamos, conociendo a Extremadura y a sus políticos actuales, que han mamado lo que han mamado, que de momento, » menos hablar y alardear y más negociar que la cosa no estaba nada clara», como así se ha demostrado hasta este pasado jueves 29 de junio, que por orden expresa » De Madrid», según se dice, se comenta y se afirma, esto es, Feijóo y Abascal, viejos conocidos de años ha en el Partido Popular, que conste en acta, el previsto acuerdo de gobernabilidad» estaba cantado y hecho una realidad, con la consiguiente firma al día siguiente de los máximos responsables regionales, esto es, María Guardiola y Angel García Pelayo.

La dificultad que se añadió a la negativa de VOX, que ya dio la cara de su inflexibilidad al permitir con su decisión que el PSOE dominara la dirección y gestión de la Asamblea de Extremadura, ante una incrédula y sonriente Blanca Martin, fueron las declaraciones de María Guardiola, ese día nefasto para ella del martes 20 de junio pasado, festividad de San Ciriaco mártir, declaraciones que dieron la vuelta al mundo mediático, con un sin fin de editoriales, crónicas, artículos, tertulias, etc, etc, y la encadenada serie de entrevistas de la propia líderesa popular, que a modo de Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, se ha hecho famosa en todo el orbe político y social, desbancado a Vara y a propios y extraños, de una popularidad sobrevenida por frases como : » «No puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI». A partir de ese día, 20 de junio, se desencadenó el tsunami en su contra, por dentro y por fuera, y a ver como se solucionaba el «tarantantan» que ella misma había provocado. Fernández Vara no tardó en reaccionar y enseguida puso en marcha su investidura, alegando que corrieran los plazos, pero a sabiendas que no tenía nada que hacer porque 33 aún hoy en día son más que 32. Las sedes de la madrileña Génova y de la emeritense Adriano, aprietan los dientes y a las exigencias de la VOX de » ocupar» gobierno «, habiéndose rechazado anteriormente una vicepresidencia y dos consejerías, amén de un senador autonómico y lugar en la mesa de la Asamblea, etc, etc, había que contestar con brazo extendido, mano abierta , mucha paciencia y sobre todo inteligencia y astucia.

Afortunadamente, ya no estaba Martínez-Vares para aconsejar y sí entraban en acción en la negociación los equipos de confianza de Abascal y Feijóo, que como se ha visto y comprobado han sido decisivos. De ahí a la firma pública del documento que » les ata» para los próximos cuatro años, si es que todo se cumple y » la cosa va bien», faltaba solo comunicarlo a los medios y convocar el protocolario acto. Previamente había habido una carta de la propia Guardiola desconvocando las reuniones del comité ejecutivo y de la junta directiva del partido previstas para el martes, en donde ya se confirmaba confirmó un cambio de postura. He ahí la frase que lo corrobora: «Es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación Vox». El encuentro posterior a la firma del documento de adhesión de ambos partidos, con 60 puntos programáticos en juego, con los periodistas viéndose a una maría Guardiola desencajada y a un Angel García Pelayo, sosegado, eran síntoma del trago que estaba pasando la que será primera mujer en sentarse en el sillón que presidirá los próximos Consejos de Gobierno de la Junta de Extremadura, con un » compañero de viaje» perteneciente a VOX, y que ostentará una suerte de Consejería bajo el título de Gestión Forestal y Mundo Rural, amén de ceder el senador autonómico y procurar un cambio en el reglamento de la Asamblea extremeña para que también se ocupe un lugar en la misma pro parte de los de García Pelayo.

Donde dije Digo, ahora digo Diego o lo que es lo mismo la obsesión de María Guardiola para que VOX no entrara en su gobierno lo ha justificado con uno de los varios titulares que espetó a los periodistas en la sede de la Asamblea extremeña:» Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de Extremadura», todo ello fruto de un «profundo proceso de reflexión» ya que cerrar un pacto de gobierno está «por encima de cualquier diferencia ideológica porque lo primero es y es siempre Extremadura». Error grave el cometido por la aspirante a presidenta de la Junta con sus declaraciones » porque estaba muy enfadada » y rectificación de aliño a los ojos de todos, con lo que le queda por demostrar, que no es poco y sí muy serio y determinante para los intereses de Extremadura.

Y en esas estamos, Extremadura tendrá, como ya hemos apuntado, a la primera mujer que lleve las riendas de la región extremeña, siendo además de Cáceres, primera vez también en la historia política de la región. Rara avis, sí. Hace escasamente un año, se cumplirá el próximo 16 de julio, esta funcionaria de nivel 30, muy brillante en su carrera académica y profesional, que era edil en la oposición del ayuntamiento de Cáceres, por mor del destino, las circunstancias, el apoyo desde la central y la anuencia extremeña, amén de una evidente personalidad con su sonrisa fácil y atenta al vuelo de una mosca que le estorbara, surgió como un cohete en el panorama político y siendo como es, » fiel a mis principios » y asegurando ahora que » mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños», tiene mucho que demostrar, sobre todo porque nos consta que ante todo es honesta, cabal y muy por encima de dimes y diretes, sobre todo de esa lluvia de ataques que le han proferido desde todos los ángulos posibles.

El tiempo amaina y deja a todos en su sitio, el de ella ahora resulta harto complicado por lo declarado y acontecido y porque después de su irresistible ascensión y su evidente popularidad, a la altura del más avezado de los políticos al uso, solo le queda demostrar lo que ha venido pregonando que no es poco, sobre todo en tiempos tan difíciles como se están viviendo en una Extremadura que necesita de todos los esfuerzos pero aun más de gestión, trabajo y diligencia para ir superando los obstáculos que proliferan a espuertas.