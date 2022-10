La Junta Directiva de Los Caballeros de Yuste sigue sin explicar si cobra o no cobra

Comparte en redes sociales

Los miembros de la asociación, una semana después de la celebración de la Asamblea General siguen sin recibir los acuerdos tomados, impidiéndose así que ejerzan su derecho de impugnación.

Según el informe, al que ha tenido acceso DEX,, y que sustenta la solicitud de revisión de oficio cursada ante el Ministerio del Interior de los acuerdos tomados en los Caballeros de Yuste, y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Asociaciones, en el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas anuales aprobadas en asamblea.

Comprobados los estatutos, toda la secuencia histórica de los mismos, por este periódico no aparece ni consta tal reseña por lo que el ejercicio de los cargos es gratuito y no está permitida, por imperativo legal, la retribución.

A pesar de ello, y de haberse preguntado reiteradamente tal cuestión a la Junta Directiva, no hay información al respecto, si los miembros de la Junta Directiva reciben retribución en especie u otras, dietas, kilometrajes, indemnizaciones, o bajo cualquier otra fórmula, caso de haberlas, y los tipos indicados lo son sujetos a declaración tributaria a partir de determinados supuestos, ni aparecen apuntadas las retribuciones, caso de haberlas, con claridad y definición en las cuentas generales.

Podría ser, de ser así los hechos, haber cobrado los miembros de la Junta Directiva, que ellos y los que se hubiesen atribuido la competencia de aprobar los citados pagos, los que conociéndolos los han consentido, o los que se han beneficiado de los mismos, salvo que de buena fe creyesen correcta la situación, aunque están obligados al conocimiento de la Ley, habrían incurrido en responsabilidad, y deberían devolver los haberes percibidos.

Es más, los estatutos aprobados el pasado día 3 de octubre, no sin oposición y tras el ejercicio del voto delegado de un buen número de miembros no presentes a los que se había solicitado esta cesión por los componentes de la Junta Directiva, dicen expresamente, como decían todos los textos anteriores que el desempeño de las funciones en la Junta Directiva deberá ser gratuito.

Así, a fecha de hoy la Junta Directiva no ha contestado a la pregunta ¿tienen o han tenido retribución, monetaria, en especie, alimenticia u hospitalaria los miembros de la Junta Directiva? » Porque de tenerla han estado incumpliendo la Ley y el marco estatutario, y de no tenerla no se entiende por qué no se me contesta sencillamente “NO”, según se ha podido saber.

Asimismo, tampoco ha aclarado la Junta Directiva, la cuestión requerida el pasado día 30 de septiembre y que se acompaña al Informe para la revisión de oficio, en relación con » si se ha retribuido a los miembros de la Comisión Delegada para la redacción del borrador del nuevo estatuto; en concreto si se han pagado los viajes de todos sus miembros, de unos sí y de otros no, o de ninguno, y en el caso de haber discriminado y pagado solo algunos, explicar la motivación que sustenta las decisión tomada de cubrir los gastos de unos si y otros no.»

Por último, requerida también el mismo ía al respecto de si la Asociación o su Fundación ha becado, financiado o celebrado actos con soporte económico facturado a personas físicas o jurídicas, o en sus inmuebles o dependencias, con los que algunos de los miembros de la Junta Directiva pueda tener relación de proximidad, o pudiesen haberse visto presuntamente beneficiados a título privativo en esos mismos ámbitos, de las actividades celebradas por la asociación, » también se da la callada por respuesta.»

Según lo indicado en la web de la asociación, » la Junta Directiva está compuesta por respetables señores, todos hombres, que han impuesto a las hasta ahora Damas honorarias de Yuste la condición, discriminante y machista, de tener que cursar previa solicitud para ser miembros de pleno derecho, pudiendo ellos determinar quién puede ser admitida y quien no lo es, tal y como disponen los recientemente aprobados estatutos sobre los cuales, según ha sabido DEX, algunos de los socios se están organizando para proceder a su impugnación.

Así, » estos hombres, respetables, militares retirados, sacerdotes, antiguos políticos de la derecha y algunos profesionales liberales o funcionarios jubilados de tiempos del franquismo, muchos de ellos de avanzada edad, pretenden perpetuarse en la dirección de los Caballeros de Yuste, el primer paso – on la controvertida aprobación de los nuevos estatutos, tras un proceso de redacción irregular, impugnaciones y dimisiones- está dado.», se señala en las fuentes de toda solvencia consultadas por DEx.