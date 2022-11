La Junta exige responsabilidades a Renfe por la última incidencia en el tren Madrid-Badajoz

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha exigido este miércoles responsabilidades a Renfe tras la incidencia que se produjo ayer martes en el tren Madrid-Badajoz.

Según ha explicado Renfe, el maquinista titular del servicio no se pudo presentar para llevar el tren y el maquinista de reserva no estaba habilitado para conducir el Alvia, sino un 599.

Leire Iglesias ha manifestado que en una reunión mantenida esta mañana con los coordinadores del servicio en Extremadura se les ha pedido explicaciones «para una incidencia que para nosotros no tenía ningún tipo de justificación».

«No parece razonable», ha añadido, «que después de haber hecho una inversión millonaria en una infraestructura y después de haber adecuado unos vehículos para la prestación de un servicio haya una circunstancia como la que se produjo en el día de ayer y es que el relevo de la persona que tenía que prestar la conducción del tren no tuviera la habilitación para circular en ese tipo».

La consejera de Transporte ha señalado que ante esto que no tiene «ningún tipo de justificación solo cabe, uno, que no se vuelva a producir y dos, exigir la responsabilidad de quien tenía que hacer la planificación de ese servicio y no actuó correctamente».

Leire Iglesias ha añadido que no vale solo «con pedir disculpas o con la devolución del importe del billete por parte de Renfe, exigimos que se tomen las responsabilidades respecto de las personas que no hicieron adecuadamente la grafía de maquinistas».