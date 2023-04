La Junta recomienda evitar la quema de restos vegetales y las barbacoas durante esta semana ante el peligro de incendios

La Junta de Extremadura informa de que, ante un escenario anómalo de acumulación de días sin lluvia y temperaturas elevadas, se están propiciando unas condiciones de riesgo alto de incendios forestales en Extremadura, ante lo que recuerda la conveniencia de posponer las quemas de restos vegetales amontonados y no realizar barbacoas.

Si no hay cambios importantes en la previsión meteorológica, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio tiene previsto declarar la Época de Peligro Medio de Incendios la próxima semana. Asimismo, pidiendo máxima precaución a ayuntamientos, residentes y turistas, recuerda que con la normativa vigente no se pueden realizar ni quemas ni encender barbacoas cuando el índice de riesgo que establezca la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sea alto, muy alto o extremo.

Este índice se puede consultar en la página https://www.infoex.info/, donde diariamente se publican los municipios con riesgo de incendios, en los que no se pueden realizar las quemas de restos vegetales ni las barbacoas. Para las poblaciones que no se encuentren con un índice de riesgo alto o superior, también se aconseja no realizar en estos días, de altas temperaturas, la quema de restos vegetales amontonados, ni barbacoas, y se extremen las precauciones para estas y para cualquier otra actividad susceptible de provocar incendio forestal. Aunque el índice de riesgo no sea alto, las condiciones para el inicio y propagación de un incendio forestal, en cualquier municipio de Extremadura es elevado y la predicción para los próximos días es la continuación de temperaturas altas, humedad relativa del aire muy por debajo de lo normal en esta época del año y el consecuente aumento de la disponibilidad para arder de la vegetación.

MÁXIMA PRECAUCIÓN

Esta situación, unida a una predicción con posible viento de rachas elevadas, hace que se generen unas condiciones favorables para el inicio y desarrollo de incendios forestales, así como su ocurrencia y propagación. El Infoex mantendrá informadas a las personas que han cursado su declaración responsable de quema y en caso de riesgo muy alto se enviará mensajes, vía sms, recordando la prohibición de dichos usos del fuego que puedan generar una situación de peligro. La Junta insiste en que, dada las condiciones meteorológicas, los escapes de quemas de restos vegetales amontonados son muy probables, por lo que, insiste en no hacerlo y apela a la prudencia. AUDIO del director general de Política Forestal, Pedro Muñoz.