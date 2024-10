La Madrila Peña del Cura rechaza el posible traslado del Mercado Franco al Parque del Príncipe

Redacción DEx, 30 de septiembre de 2024.- Ante la decisión » unilateral» por parte del equipo de gobierno municipal del ayuntamiento de Cáceres, de proponer el traslado o ubicación del mercado franco a la «ampliación» del parking del Parque del Príncipe, la noticia ha causado rechazo y estupor en buena parte de la ciudadanía por considerarlo » un despropósito » además de un » desafuero», o una » barbaridad».

En tal sentido, la Asociación Vecinal La Madrila-Peña del Cura ha emitido un comunicado desde su Junta Directiva en el cual rechaza tal posible traslado o ubicación preguntándose: » ¿ Dónde se ha visto que se instale un Mercado, independientemente de que sea semanal, en un parque, sobre todo de las características del Príncipe, considerado no solo uno de los pulmones de la ciudad, mimado, cuidado y visitado por cientos de cacereños y visitantes, sino de los más representativos de la pretendida Ciudad Verde ?

Asimismo, dicho colectivo señala que » En nuestro barrio seguimos padeciendo la desidia y el abandono en tantos aspectos como el ruido, el escándalo, las agresiones, el consumo de alcohol y drogas en la calle, la rotura de espejos o ruedas de vehículos, el deterioro del propio barrio, cuya acción municipal brilla por su ausencia desde hace tantos años, documentos gráficos y disgustos hay a cientos, y todo ello agudizado en los largos fines de semana, amén de otros problemas, insistentemente denunciados por esta Asociación y personalmente por tantos vecinos, y que seguimos esperando estoicamente a que se vayan solucionando», a lo que añade que » Ahora surge la increíble pretensión, apoyada en argumentaciones fácilmente rebatibles, no digamos en cuanto a la accesibilidad, pues no pueden acceder al parking ni siquiera dos coches por el actual acceso, de que tengamos que padecer en pleno centro de la ciudad, y nada menos que en un Parque modelo, un Mercado Franco, cuyos vendedores están justamente hartos de tanto cambio: adiós a las Vegas del Mocho, bienvenidos a la Mejostilla, no, no, ahora en el Parque del Príncipe, y por si acaso en Casa Plata, ni se nos ocurra que los vecinos están que trinan. Pues imagínense como estamos en La Madrila-Peña del Cura, en Aguas Vivas, en la Avenida de Hernán Cortés. ¿ Es que al equipo de gobierno municipal les da igual lo que pensemos o creamos conveniente los cientos de vecinos que nos sentimos super afectados, una vez más? »

Por otra parte, La Madrila Peña del Cura se queja de que no se haya contado con los vecinos para tomar una decisión con tanta repercusión social ni se les haya convocado a la reunión mantenida con los vendedores ambulantes, que les conta » ven con muy buenos ojos tal traslado». » Toda una improvisación «, recalcan.

La oposición, PSOE, Unidas Podemos y VOX, se han enterado a posteriori de tal decisión-propuesta, lo cual » dice mucho de tal cuestión planteada a los vendedores ambulantes», se indica desde el colectivo vecinal, que espera » que se considere otro lugar más idóneo que no convertir en zona tan respetada y querida en un foco de suciedad, ruido y deterioro, lugar cada día que pasa menos verde no solo por la ampliación del parking, que ya es error grave, y que venimos soportando con el ruido de máquinas y el polvo que acarrean, desde bien tempranas las mañanas, sino con la ridícula idea que en caso de llevarse a cabo, solo añadirá más problemas a nuestro barrio y a buena parte de la ciudad. Y, obviamente, ante tal tesitura municipal, ni nos vamos a callar ni tampoco a estar quietos», concluye el comunicado de la Asociación Vecinal la madrila-Peña del Cura.