La Mala Rodríguez y Rosalía: ¿Qué hay detrás de su conflicto musical?

La Mala Rodríguez y Rosalía son dos de las artistas más influyentes y reconocidas del panorama musical español, pero también dos de las más polémicas. Desde hace años, ambas cantantes mantienen una tensa relación marcada por las críticas, los reproches y las indirectas. ¿Qué hay detrás de su conflicto musical? ¿Qué se han dicho la una a la otra? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación?

El origen del beef

Todo comenzó en 2018, cuando Rosalía lanzó su exitoso álbum El mal querer, que la catapultó a la fama internacional. Su propuesta musical, que fusionaba el flamenco con el pop, el trap y otros géneros urbanos, no gustó a todos. Entre los detractores se encontraba La Mala Rodríguez, que acusó a la catalana de apropiación cultural y de impostar un papel que no le correspondía.

“No tengo nada en contra de nadie. Pero la apropiación cultural existe. Yo valoro mucho las cosas puras. Aunque también hay mezclas maravillosas. Todo es relativo. No hablo mal de nadie, simplemente entiendo que había algo impostando en su propuesta, que era un papel”, declaró La Mala en una entrevista para SModa

La rapera andaluza también cuestionó el uso del flamenco por parte de Rosalía, que no es andaluza ni gitana. “Me parece lógico que las gitanas se cabreen con Rosalía”, dijo en otra entrevista para ABC Cultura Además, afirmó que ella se veía en los logros de Rosalía, ya que consideraba que había abierto el camino para las mujeres en la música urbana. «Yo llegué en un momento en el que el público no estaba preparado para lo que hacía. Rosalía ha utilizado el comodín del flamenco para distinguirse (…) Es un gusto ver la cantidad de poder que tienen las chicas hoy en día. Han cogido el relevo y están ganando mucho dinero. Dinero que antes, cuando había 40 raperos y una rapera, no había”, expresó en otra entrevista para SModa

La respuesta de Rosalía

Rosalía no se quedó callada ante las críticas de La Mala Rodríguez y le respondió con una canción. Se trata de Bizcochito, un tema que formó parte de su álbum Motomami, lanzado en 2022. En él, la catalana lanzó una indirecta a la rapera con el siguiente verso: “Qué más da que me tire La Mala, si Haracka me tira la buena”. Haracka es una productora musical y amiga de Rosalía, con la que ha colaborado en varias ocasiones.

La canción se convirtió en un éxito gracias a su contagiosa coreografía y a la mueca con la que Rosalía arranca el tema, un gesto que le valió el reconocimiento del New York Times como icono de estilo.

La polémica del topless

El conflicto entre La Mala Rodríguez y Rosalía tuvo otro episodio en mayo de 2023, cuando se publicaron unas fotografías falsas de Rosalía enseñando sus pechos. Las imágenes eran obra de JC Reyes, un músico que quiso aprovecharse de la popularidad de la catalana para promocionar su canción Rosa lío.

Rosalía no tardó en denunciar el montaje y en criticar al autor por usar su cuerpo sin su consentimiento. “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, La Mala Rodríguez no mostró solidaridad con Rosalía y se burló de ella publicando un vídeo para TikTok con la canción Rosa lío como fondo sonoro. En él, aparecía haciendo gestos obscenos y riéndose.

La última palabra

La última vez que La Mala Rodríguez ha hablado sobre su relación con Rosalía ha sido el 9 de agosto de 2023, en una entrevista para el podcast de Grimey TV. Allí, la rapera ha asegurado que su conflicto con la catalana le es “irrelevante” y que no le da importancia. Además, ha insinuado que Rosalía es la que le tira beef a ella. “Ella me tira a mí ¿no?”, ha preguntado al entrevistador.

Por su parte, Rosalía no ha vuelto a mencionar a La Mala Rodríguez desde su canción Bizcochito y se ha centrado en su carrera musical, que le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de J Balvin, Bad Bunny, Billie Eilish o The Weeknd. La catalana también ha sido nominada a un premio MTV VMA 2023 en la categoría de mejor colaboración latina por su tema Lo vas a olvidar con Billie Eilish.

¿Habrá algún día una reconciliación entre La Mala Rodríguez y Rosalía? ¿O seguirán lanzándose pullas y desprecios? Lo cierto es que ambas son dos referentes de la música española y que podrían hacer grandes cosas juntas si dejaran de lado sus diferencias. Quizás algún día lo veamos. O quizás no.