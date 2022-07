Comparte en redes sociales

A las continuas y justificadas quejas de los usuarios, de la ciudadanía e incluso sumándose a día de hoy de la propia consejera de transportes y fomento extremeña, Leire Iglesias, obviamente no ha bastado con el cese del responsable de operaciones de Renfe en Extremadura. De ahí que «viéndolas venir» y ante la evidente crisis política que ha ocasionado el fiasco de d» dos inauguraciones» del pésimamente llamado «tren de altas prestaciones», en tres días de funcionamiento, con continuas incidencias y extensos retrasos, ahora sale a la palestra la ministra del ramo Raquel Sánchez la que no ha tenido más remedio que disculparse ante tamaño desmán y evidente fracaso tanto institucional como técnico:«En relación a los incidentes que está habiendo con el tren en Extremadura soy consciente de que está habiendo retrasos y que el servicio no es el esperado ni el que los usuarios merecen. Por ello pido disculpas y quiero transmitir que esta mañana he mantenido una reunión con carácter de urgencia con el presidente de Renfe y con la presidenta de Adif y ya estamos tomando medidas», dixit la ministra.

Así las cosas, y como se pretender » enmendar la plana», para este viernes hay convocada una reunión de urgencia, como continuación a la habida hoy mismo, y en Mérida, a la que asistirán el presidente de Renfe, la presidenta de Adif, » para hacer lo que hemos hecho siempre: dar explicaciones y poner encima de la mesa medidas con transparencia, rigor y soluciones «, ha espetado la ministra.

Lo cierto es que hay » gran expectación» en el cuarto viaje de cinco trenes este viernes así como a ver qué dicen a la opinión pública los máximos responsables de las líneas ferroviarias, que de momento se han limitado a cesar a un técnico y sobre todo a tener un enorme cabreo a la sociedad extremeña que aun no sale de su asombro al comprobar la tomadura de pelo a la que está siendo sometida con tanta «falsa inauguración», con trenes de más de quince años que deambulan como pueden por las vías extremeñas y con unas incidencias y retrasos inadmisibles que tanto perjudican a los sufridores usuarios.