La muestra Las Edades del Hombre se expondrá en Plasencia en 2022

La Catedral de Santa María de Plasencia ha acogido el anuncio de que Plasencia se convertirá en 2022 en la sede de Las Edades del Hombre. El proyecto supondrá la XXVI edición de Las Edades del Hombre, que saldrá de Castilla y León con una vocación de unión entre las dos comunidades autónomas a través del patrimonio.

Durante la presentación del acuerdo para que la muestra esté en Extremadura, el jefe del Ejecutivo regional Fernández Vara ha afirmado que esta exposición supondrá un reto para las instituciones, para la Iglesia extremeña y para el pueblo extremeño, teniendo la enorme oportunidad de poder sacar lo mejor de nosotros mismos y volcarnos con esta exposición.

Además, se ha mostrado convencido que el esfuerzo realizado verá suficientemente satisfechas todas las expectativas que se puedan levantar por parte de la Iglesia castellanoleonesa y española.

Para el presidente de la Junta de Extremadura, lo que va a ocurrir el próximo año en Plasencia no es una muestra al uso, ya que habla de la historia de la humanidad desde una perspectiva religiosa, pero sobre todo de una perspectiva histórica. “Una historia que no debemos olvidar, en unos momentos en los que el mundo no sabe hacia dónde se quiere dirigir probablemente sea un fortaleza el que seamos capaces de mirar hacia atrás y ver el camino recorrido”, ha continuado.

En este punto ha subrayado que esta exposición en suelo extremeño se verá reforzada. Por último, ha recordado a todas las personas que han trabajado para que la exposición pueda estar en Plasencia y ha matizado que es un proyecto sin colores concretos, es un proyecto de unidad esperanza y futuro y ha agradecido a los medios de comunicación su “labor fundamental” para darle difusión a esta exposición y que pueda ser un éxito.