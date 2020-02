La pérdida de autoridad

Una amiga de siempre comenzó sus primeros pasos como maestra en un pequeño

pueblecito zamorano. Hoy está jubilada. Cuando la trasladaron a una localidad de mayor

número de habitantes, mejor colegio y mayores posibilidades, le contó a mi madre que

nada tenía que ver el trato respetuoso de los vecinos, enorme en el primer caso, y mucho

menor en el segundo. Tal pareciera que lo que había ganado en recursos, lo había

perdido en autoridad, frente a padres y niños, en el territorio.

Largo rato nos ocuparía el analizar las causas del hecho en cuestión. Desde entonces,

esa “autoridad”, que se supone que tiene el profesor no ha dejado de disminuir en la

opinión pública. Es algo de lo que no se habla fuera de los círculos privados, pero existe.

Pregunten a los maestros y maestras. Si esa “autoritas” no se hubiera perdido hoy nadie

osaría acusar a los profesionales educativos de populistas y adoctrinadores. Y no es culpa

de los profesores. Al menos no toda.

Cuando una persona ha de convencer o persuadir a otras de algo, ya sea en nuevos

conocimientos, actitudes o modelos de comportarse, ha de hacer uso de su buen ejemplo

y no solo de la potestad que el rol de su trabajo le concede a priori. Lograrlo, y con ello la

autoridad (la autoritas de los romanos) que implica, no es tarea fácil pues exige tener muy

claros los fines y un esfuerzo continuo de superación para responder a las expectativas

de aquellos a los que se quiere convencer o educar. Nada tiene que ver con el concepto

de potestas, que significa imponerse sobre alguien en función de una fuerza, una

amenaza o una coacción.

Sucede que en educación los factores de influencia sobre los educandos han aumentado

poderosamente en los últimos tiempos, y por diferentes cauces. Los modelos de familia,

las relaciones entre sus miembros, y de estos con el medio escolar, el influjo de la

televisión y las redes sociales, los roles de unos y otros en la sociedad moderna, han ido

dejando a la escuela en un lugar de influencia bastante restringido y a sus actores en

papeles importantes pero secundarios.

Claro está que no es algo generalizado, no en todos los casos, pero si las veces

suficientes como para que los padres (no todos, por supuesto) se permitan discutir y

criticar -directa o indirectamente- asuntos estrictamente escolares, algo que en otras

épocas nunca se hizo. Poniendo en jaque la propia autoritas de la escuela como

institución y a sus planteamientos educativos. A veces con razón, y a veces sin ella.

De todo ello, responsabilidad tiene, también, esta última. Quizá sea la hora de buscar

establecer formatos que profundicen de otra manera en la formación y educación de

nuestros hijos. Quizá haya que preparar a los profesionales en otros aspectos

metodológicos, tanto en la etapa inicial para lograr el título, como en su día a día de

trabajo. Y para ello se precisan recursos humanos y económicos en la red pública. La

economía otra vez en la pantalla, amigos.