La Plataforma Trans pide una reunión con el Ministerio del Interior para abordar las agresiones al colectivo

Esta semana 2 mujeres jóvenes trans, una en Barcelona y otra en Madrid, han sufrido 2 brutales palizas. Así lo ha indicado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, que considera que “hay que poner freno” a esta “grave situación” con las herramientas que el propio Estado de Derecho tiene, para que no se llegue a convertir en algo común la agresión hacia las mujeres trans.

La noche del viernes era agredida una joven de 19 años, Eva Vildosola, mediante patadas y puñetazos mientras le gritaban insultos como “engendro” o “maldito travelo”. Con las fotografías adjuntó también el siguiente texto: “Soy transexual, sí, pero es que es no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo”.

Además, tal y como recoge ‘Telemadrid’, el jueves Adriana, una joven de 27 años, procedente de Paraguay, se encontraba junto con una amiga en el centro de Madrid cuando 2 individuos, con la excusa de pedirlas un cigarro, se acercaron a ellas, momento que en el que uno de los hombres, sin mediar palabra le hizo tocamientos en el pecho y las piernas. Ante esto, las jóvenes salieron huyendo, intentando zafarse, cuando uno de ellos les dio alcance y cogió del pelo a Adriana, golpeándola en la cabeza y tirándola al suelo, propinándole patadas, puñetazos y agrediéndola con un objeto punzante en la espalda.